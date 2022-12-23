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Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов по Донецку - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов по Донецку
Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T10:21
2022-12-23T10:21
2022-12-23T10:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Представительство добавило, что в 9.40 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска за 20 минут выпустили 11 снарядов по Донецку
Представительство ДНР: ВСУ за 20 минут выпустили 11 снарядов натовского калибра по Донецку