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ВСУ обстреляли Орловку в Донецке

ВСУ обстреляли Орловку в Донецке - РИА Новости, 23.12.2022

ВСУ обстреляли Орловку в Донецке

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:55

2022-12-23T09:55

2022-12-23T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 09.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов ДНР и ЛНР. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк