https://ria.ru/20221223/donbass-1840732712.html

Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.12.2022

Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:22

2022-12-23T09:22

2022-12-23T09:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

донецк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg

ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров, минометов 120 миллиметров. На горловском 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. Выпустив 297 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Озеряновка, Красный Партизан, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка, Майорск, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 62 обстрела.

донецкая народная республика

украина

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк