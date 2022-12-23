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Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 23.12.2022
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:22
2022-12-23T09:22
2022-12-23T09:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров, минометов 120 миллиметров. На горловском 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. Выпустив 297 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Озеряновка, Красный Партизан, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка, Майорск, Макеевка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 62 обстрела.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, донецк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк
Украинские войска за сутки 64 раза обстреляли территорию ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили 297 боеприпасов по территории республики за сутки
ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости.
Украинские войска за минувшие сутки 64 раза обстреляли территорию Донецкой народной республики, выпустив 297 боеприпасов, сообщило
представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"За истекшие сутки представительство сообщало о 64 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил 22 обстрела из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров. На ясиноватском 4 обстрела из артиллерии 155, 152 и 122 миллиметров, минометов 120 миллиметров. На горловском 38 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 и 152 миллиметров. Выпустив 297 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Под огнем оказались районы девяти населенных пунктов республики: Донецк, Озеряновка, Красный Партизан, Горловка, Каштановое, Ясиноватая, Новоселовка, Майорск, Макеевка.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск зафиксировано 62 обстрела.