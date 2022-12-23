https://ria.ru/20221223/donbass-1840731795.html

Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики

Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики - РИА Новости, 23.12.2022

Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики

Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме более 300 многоквартирных домов в ДНР и ЛНР, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T09:19

2022-12-23T09:19

2022-12-23T09:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

жкх

петр бирюков

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москва

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме более 300 многоквартирных домов в ДНР и ЛНР, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках заключенных соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики проведены работы по восстановлению 225 многоквартирных домов в Донецке и 80 - в Луганске и городе Счастье", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что все здания в настоящее время полностью подготовлены к отопительному сезону. В работах были задействованы более 4,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и свыше 600 единиц различной техники. Заммэра добавил, что некоторые объекты потребовали проведения капитального ремонта, в том числе силами столичных специалистов был проведен ремонт ряда поврежденных квартир. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что один из основных этапов подготовки зданий к зимнему периоду - опрессовка и замена вышедших из строя сетей отопления, ремонт котельных. "В Донецке в некоторых случаях из-за отсутствия необходимого количества воды гидравлические испытания проводили с помощью пожарных машин. В общей сложности в ДНР и ЛНР выполнили опрессовку почти 1,2 тысяч километров теплосетей", - добавил Бирюков.

https://ria.ru/20221119/donbass-1832707973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жкх, петр бирюков, донецкая народная республика, луганская народная республика, москва