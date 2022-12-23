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Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики - РИА Новости, 23.12.2022
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Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики
Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики - РИА Новости, 23.12.2022
Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики
Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме более 300 многоквартирных домов в ДНР и ЛНР, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T09:19
2022-12-23T09:19
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жкх
петр бирюков
донецкая народная республика
луганская народная республика
москва
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме более 300 многоквартирных домов в ДНР и ЛНР, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках заключенных соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики проведены работы по восстановлению 225 многоквартирных домов в Донецке и 80 - в Луганске и городе Счастье", - сказал Бирюков. Заммэра отметил, что все здания в настоящее время полностью подготовлены к отопительному сезону. В работах были задействованы более 4,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и свыше 600 единиц различной техники. Заммэра добавил, что некоторые объекты потребовали проведения капитального ремонта, в том числе силами столичных специалистов был проведен ремонт ряда поврежденных квартир. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что один из основных этапов подготовки зданий к зимнему периоду - опрессовка и замена вышедших из строя сетей отопления, ремонт котельных. "В Донецке в некоторых случаях из-за отсутствия необходимого количества воды гидравлические испытания проводили с помощью пожарных машин. В общей сложности в ДНР и ЛНР выполнили опрессовку почти 1,2 тысяч километров теплосетей", - добавил Бирюков.
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жкх, петр бирюков, донецкая народная республика, луганская народная республика, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЖКХ, Петр Бирюков, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Москва
09:19 23.12.2022
 
Более 300 жилых домов в ДНР и ЛНР восстановили московские коммунальщики

Бирюков: более 300 многоквартирных домов восстановили в ДНР и ЛНР столичные коммунальщики

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкСтроители
Строители - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства восстановили и подготовили к зиме более 300 многоквартирных домов в ДНР и ЛНР, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках заключенных соглашений между правительством Москвы и правительствами Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики проведены работы по восстановлению 225 многоквартирных домов в Донецке и 80 - в Луганске и городе Счастье", - сказал Бирюков.
Заммэра отметил, что все здания в настоящее время полностью подготовлены к отопительному сезону. В работах были задействованы более 4,5 тысячи специалистов компаний и организаций комплекса городского хозяйства Москвы и свыше 600 единиц различной техники.
"В каждом многоквартирном доме провели целых комплекс работ: обновили кровли, фасады и входные группы, заменили окна. При необходимости выполнили ремонт систем отопления, водоснабжения и канализации", - рассказал Бирюков.
Заммэра добавил, что некоторые объекты потребовали проведения капитального ремонта, в том числе силами столичных специалистов был проведен ремонт ряда поврежденных квартир.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что один из основных этапов подготовки зданий к зимнему периоду - опрессовка и замена вышедших из строя сетей отопления, ремонт котельных.
"В Донецке в некоторых случаях из-за отсутствия необходимого количества воды гидравлические испытания проводили с помощью пожарных машин. В общей сложности в ДНР и ЛНР выполнили опрессовку почти 1,2 тысяч километров теплосетей", - добавил Бирюков.
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