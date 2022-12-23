https://ria.ru/20221223/doli-1840899665.html

СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей

СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей - РИА Новости, 23.12.2022

СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей

Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить вовлечение в оборот невостребованных земельных долей. РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T16:40

2022-12-23T16:40

2022-12-23T16:40

жилье

россия

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить вовлечение в оборот невостребованных земельных долей. Документ совершенствует порядок вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на участки земель сельскохозяйственного назначения. Он призван способствовать достижению целей госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ. Действующий порядок признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли затягивает процедуру их вовлечения в оборот, а в большинстве случаев делает ее невозможной. Признание земельной доли невостребованной осуществляется органами муниципальной власти в суде, как правило, при отсутствии ответчика, поскольку его местонахождение неизвестно. Закон признает земельные доли, собственники которых умерли, выморочным имуществом, чтобы создать условия для вовлечения невостребованных долей в оборот. При этом местные органы власти до 1 января 2025 года будут вправе участвовать в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны невостребованными, а также передавать в аренду участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

https://ria.ru/20221223/vybory-1840857823.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

жилье, россия