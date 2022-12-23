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СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей - РИА Новости, 23.12.2022
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СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей
СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей - РИА Новости, 23.12.2022
СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей
Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить вовлечение в оборот невостребованных земельных долей. РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T16:40
2022-12-23T16:40
жилье
россия
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить вовлечение в оборот невостребованных земельных долей. Документ совершенствует порядок вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на участки земель сельскохозяйственного назначения. Он призван способствовать достижению целей госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ. Действующий порядок признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли затягивает процедуру их вовлечения в оборот, а в большинстве случаев делает ее невозможной. Признание земельной доли невостребованной осуществляется органами муниципальной власти в суде, как правило, при отсутствии ответчика, поскольку его местонахождение неизвестно. Закон признает земельные доли, собственники которых умерли, выморочным имуществом, чтобы создать условия для вовлечения невостребованных долей в оборот. При этом местные органы власти до 1 января 2025 года будут вправе участвовать в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны невостребованными, а также передавать в аренду участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
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жилье, россия
Жилье, Россия
16:40 23.12.2022
 
СФ одобрил ускоренное вовлечение в оборот невостребованных земельных долей

Совфед одобрил закон, ускоряющий вовлечение в оборот невостребованных земельных долей

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, позволяющий ускорить вовлечение в оборот невостребованных земельных долей.
Документ совершенствует порядок вовлечения в оборот долей в праве общей собственности на участки земель сельскохозяйственного назначения. Он призван способствовать достижению целей госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса РФ.
Действующий порядок признания муниципальной собственности на невостребованные земельные доли затягивает процедуру их вовлечения в оборот, а в большинстве случаев делает ее невозможной. Признание земельной доли невостребованной осуществляется органами муниципальной власти в суде, как правило, при отсутствии ответчика, поскольку его местонахождение неизвестно.
Закон признает земельные доли, собственники которых умерли, выморочным имуществом, чтобы создать условия для вовлечения невостребованных долей в оборот. При этом местные органы власти до 1 января 2025 года будут вправе участвовать в общем собрании участников долевой собственности от имени лиц, чьи земельные доли признаны невостребованными, а также передавать в аренду участки, выделенные в счет невостребованных земельных долей.
Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
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