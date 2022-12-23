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ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 23.12.2022
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T21:07
2022-12-23T21:07
2022-12-23T21:07
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
ВСУ обстреляли Киевский район Донецка
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, выпустив 15 ракет из РСЗО