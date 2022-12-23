https://ria.ru/20221223/dnr-1840977672.html

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 23.12.2022

ВСУ обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T21:07

2022-12-23T21:07

2022-12-23T21:07

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 23 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 15 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Киевский район): выпущено 15 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк