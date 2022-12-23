https://ria.ru/20221223/demontazh-1840993153.html

Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину - РИА Новости, 23.12.2022

Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также классику русской... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T22:38

2022-12-23T22:38

2022-12-23T22:38

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает украинское издание "Полтавщина". "Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которые рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. За решение демонтировать памятники генералам Ватутину и Зыгину проголосовали всего 20 депутатов, за демонтаж памятника Пушкину - 15. Решение в результате принято не было. Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что в областном центре Черновцы демонтировали последний памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20221209/demontazh-1837364134.html

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в мире, александр пушкин, сергей лавров, украина, россия, черновцы