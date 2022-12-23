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Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину - РИА Новости, 23.12.2022
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Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину
Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину - РИА Новости, 23.12.2022
Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину
Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также классику русской... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T22:38
2022-12-23T22:38
в мире
александр пушкин
сергей лавров
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает украинское издание "Полтавщина". "Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которые рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. За решение демонтировать памятники генералам Ватутину и Зыгину проголосовали всего 20 депутатов, за демонтаж памятника Пушкину - 15. Решение в результате принято не было. Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что в областном центре Черновцы демонтировали последний памятник Пушкину. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20221209/demontazh-1837364134.html
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в мире, александр пушкин, сергей лавров, украина, россия, черновцы
В мире, Александр Пушкин, Сергей Лавров, Украина, Россия, Черновцы
22:38 23.12.2022
 
Депутаты Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

Депутаты городского совета Полтавы не поддержали демонтаж памятников Ватутину и Пушкину

© Depositphotos.com / troyanphoto Полтава
Полтава - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Depositphotos.com / troyanphoto
Полтава. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж памятников советским генералам Николаю Ватутину, Алексею Зыгину, а также классику русской литературы Александру Пушкину, сообщает украинское издание "Полтавщина".
"Состоялась депутатская комиссия по вопросам градостроительства под председательством Юлии Горожаниной, на которые рассмотрели несколько вопросов относительно полтавских памятников", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Мемориал советским воинам на Антакальнисском кладбище в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 09.12.2022
9 декабря, 03:17
В Вильнюсе завершили демонтаж стел мемориала советским воинам
За решение демонтировать памятники генералам Ватутину и Зыгину проголосовали всего 20 депутатов, за демонтаж памятника Пушкину - 15. Решение в результате принято не было.
Ранее украинское издание "Общественное" сообщало, что в областном центре Черновцы демонтировали последний памятник Пушкину.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
Демонтаж памятника Александру Пушкину в Черновцах, Украина. Кадр видео
Вчера, 16:00
В украинских Черновцах демонтировали последний памятник Пушкину
 
В миреАлександр ПушкинСергей ЛавровУкраинаРоссияЧерновцы
 
 
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