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Молдавская оппозиция опротестовала в КС продление режима ЧП

Молдавская оппозиция опротестовала в КС продление режима ЧП - РИА Новости, 23.12.2022

Молдавская оппозиция опротестовала в КС продление режима ЧП

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" опротестовала в Конституционном суде (КС) решение парламента о продлении режима чрезвычайного положения, сообщили в... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T18:06

2022-12-23T18:06

2022-12-23T18:06

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КИШИНЕВ, 23 дек – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" опротестовала в Конституционном суде (КС) решение парламента о продлении режима чрезвычайного положения, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе политсилы. Власти Молдавии 24 февраля ввели режим чрезвычайного положения из-за ситуации на Украине. Позднее комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) предложила продлить этот режим еще на 60 дней, начиная с 6 декабря. Оппозиция выступила категорически против этой инициативы. Депутаты блока коммунистов и социалистов отказались участвовать в голосовании и покинули зал заседания в знак протеста. Партия "Шор" в заседании также не участвовала. "Решение о продлении чрезвычайного положения еще на 60 дней было обжаловано в Конституционном суде группой депутатов от фракции партии "Шор". Соответствующий запрос был направлен сегодня", - заявили журналистам представители партии. Оппозиция считает, что КЧС приняла спорные решения, не имеющие ничего общего с чрезвычайным положением. "В их числе необоснованное вмешательство в экономическую деятельность, вмешательство и специальное регулирование акта правосудия, ограничение права на свободу собраний, изменение закона о бюджете и таможенной/налоговой политике, применение санкций к гражданам без окончательного решения суда, уклонение от процедур государственных закупок и многое другое", - отметили в партии "Шор". Представители оппозиции раскритиковали руководство страны за передачу ряда полномочий КЧС. "В Молдавии есть правительство и парламент, которые обладают всеми полномочиями и могут принять любое решение, необходимое для преодоления любых кризисов. Если необходимы срочные меры, то у парламента было достаточно времени для корректировки нормативно-правовой базы с целью пересмотра любых процедур, необходимых для управления энергетическим кризисом или любого другого рода", - говорится в заявлении политсилы. Партия "Шор" проводит в Кишиневе бессрочную акцию протеста с 18 сентября. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом, указывают на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20221223/moldaviya-1840915820.html

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