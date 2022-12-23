https://ria.ru/20221223/brendy-1840779056.html
Эксперты: на рынке рекламы начинают доминировать российские бренды
Эксперты: на рынке рекламы начинают доминировать российские бренды - РИА Новости, 23.12.2022
Эксперты: на рынке рекламы начинают доминировать российские бренды
В наступающем году на рекламном рынке лидирующие позиции займут отечественные бренды, считают эксперты, принявшие участие в ежегодной профессиональной... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T12:44
2022-12-23T12:44
2022-12-23T18:26
россия
реклама
импортозамещение
медиа
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В наступающем году на рекламном рынке лидирующие позиции займут отечественные бренды, считают эксперты, принявшие участие в ежегодной профессиональной бизнес-конференции "День бренда 2022", посвященной актуальным темам и инновациям на рынке рекламы, маркетинга и брендинга."2022 год был тяжелым годом. Он был сложен не только из-за внешних факторов, но и потому, что мы вынуждены были принимать решения, не имея никакой информации. Несмотря на все это, наша индустрия устояла, выжила. Можно сказать, что мы прошли 2022 год по умеренно оптимистическому сценарию", - отметил генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Алексей Толстоган.По словам Толстогана, в 2022 году в связи с уходом с российского рынка западных компаний, на ТВ повысилась доля отечественных рекламодателей - с 57% в 2021 году до 73% за первые девять месяцев 2022 года. С июля по сентябрь их доля составила уже 84%."Мы полагаем, что активность зарубежных рекламодателей все-таки будет увеличиваться. Я говорю о представителях восточных стран. Есть список брендов, которые уже вышли на российский потребительский рынок. Речь о том, как быстро они смогут "распаковать" свои маркетинговые бюджеты. Это турецкие фэшн-ритейл и фаст-фуд, химические производства, предприятия по производству стройматериалов, китайские автомобили, реклама которых уже в эфире, бытовая электроника и техника из Китая и Вьетнама", - сказал Толстоган.По словам исполнительного директора компании Mediascope Ксении Ачкасовой, в уходящем году объем ТВ-просмотров не только сохранился на уровне 2021 года, но в некоторых случаях показал рост. Наибольший прирост – 16% - показали социально-политические программы.При этом, по ее словам, представителям рекламного рынка медиа-индустрии нужно внимательно следить за развитием новых площадок и использовать все их раскрывающиеся возможности."Новостной контент мы получаем не только из телевизора, но и из интернета. В марте произошел взрывной рост Telegram, притом произошло это по всем целевым группам. Telegram и раньше был довольно популярной площадкой, но в марте он увеличил свою аудиторию примерно вдвое, и этот рост продолжается", - отметила Ачкасова.По словам специалиста, взрывной рост наблюдался практически везде, за исключением двух интернет-площадок, которые были объявлены экстремистскими и запрещены в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20220517/vstupil-1788959067.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, реклама, импортозамещение, медиа
Россия, Реклама, Импортозамещение, Медиа
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В наступающем году на рекламном рынке лидирующие позиции займут отечественные бренды, считают эксперты, принявшие участие в ежегодной профессиональной бизнес-конференции "День бренда 2022", посвященной актуальным темам и инновациям на рынке рекламы, маркетинга и брендинга.
"2022 год был тяжелым годом. Он был сложен не только из-за внешних факторов, но и потому, что мы вынуждены были принимать решения, не имея никакой информации. Несмотря на все это, наша индустрия устояла, выжила. Можно сказать, что мы прошли 2022 год по умеренно оптимистическому сценарию", - отметил генеральный директор Национального рекламного альянса (НРА) Алексей Толстоган.
По словам Толстогана, в 2022 году в связи с уходом с российского рынка западных компаний, на ТВ повысилась доля отечественных рекламодателей - с 57% в 2021 году до 73% за первые девять месяцев 2022 года. С июля по сентябрь их доля составила уже 84%.
"Мы полагаем, что активность зарубежных рекламодателей все-таки будет увеличиваться. Я говорю о представителях восточных стран. Есть список брендов, которые уже вышли на российский потребительский рынок. Речь о том, как быстро они смогут "распаковать" свои маркетинговые бюджеты. Это турецкие фэшн-ритейл и фаст-фуд, химические производства, предприятия по производству стройматериалов, китайские автомобили, реклама которых уже в эфире, бытовая электроника и техника из Китая и Вьетнама", - сказал Толстоган.
По словам исполнительного директора компании Mediascope Ксении Ачкасовой, в уходящем году объем ТВ-просмотров не только сохранился на уровне 2021 года, но в некоторых случаях показал рост. Наибольший прирост – 16% - показали социально-политические программы.
При этом, по ее словам, представителям рекламного рынка медиа-индустрии нужно внимательно следить за развитием новых площадок и использовать все их раскрывающиеся возможности.
"Новостной контент мы получаем не только из телевизора, но и из интернета. В марте произошел взрывной рост Telegram, притом произошло это по всем целевым группам. Telegram и раньше был довольно популярной площадкой, но в марте он увеличил свою аудиторию примерно вдвое, и этот рост продолжается", - отметила Ачкасова.
По словам специалиста, взрывной рост наблюдался практически везде, за исключением двух интернет-площадок, которые были объявлены экстремистскими и запрещены в России.
"В топ-5 интернет-активностей четвертое и пятое места уверенно занимают игры и e-com (интернет-коммерция). В игры играют более двух третей населения нашей страны. Более 55% делают это достаточно регулярно. E-com- площадки становятся все более популярны и начинают приобретать медийную составляющую. Топ поиска – одежда, гаджеты, товары для дома. Эти площадки обеспечили удобную площадку для выбора, которая позволяет читать отзывы других людей и лишь после этого принимать решение", - пояснила Ачкасова.