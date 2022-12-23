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В "Банке Грузии" заявили, что не блокируют счета россиянам специально - РИА Новости, 23.12.2022
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В "Банке Грузии" заявили, что не блокируют счета россиянам специально
В "Банке Грузии" заявили, что не блокируют счета россиянам специально - РИА Новости, 23.12.2022
В "Банке Грузии" заявили, что не блокируют счета россиянам специально
"Банк Грузии" специально российским гражданам счета не блокирует, финансовое учреждение проводит блокировки счетов иностранных пользователей в случае, если их... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T19:34
2022-12-23T20:17
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ТБИЛИСИ, 23 дек — РИА Новости. "Банк Грузии" специально российским гражданам счета не блокирует, финансовое учреждение проводит блокировки счетов иностранных пользователей в случае, если их действия не соответствуют внутренней политике банка и их транзакции являются подозрительными, заявила РИА Новости сотрудница банка. Ранее в пятницу в соцсетях появилась информация о том, что гражданам России закрывают счета в одном из крупнейших коммерческих грузинских банков - "Банке Грузии", а также о том, что россияне могут вывести свои средства из банка в течение нескольких дней. "Мы не имеем дело с массовым закрытием счетов для россиян. Будут это граждане РФ или граждане других государств, банк систематично ведет проверку счетов клиентов. Обычно блокировки происходят в случае, если транзакции и правила пользования счетами не соответствуют внутренней политике банка или являются подозрительными. Другие критерии нам неизвестны", - заявила сотрудница банка. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
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в мире, россия, украина
В мире, Россия, Украина
19:34 23.12.2022 (обновлено: 20:17 23.12.2022)
 
В "Банке Грузии" заявили, что не блокируют счета россиянам специально

Bank of Georgia подтвердил данные о блокировке счетов некоторых россиян

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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ТБИЛИСИ, 23 дек — РИА Новости. "Банк Грузии" специально российским гражданам счета не блокирует, финансовое учреждение проводит блокировки счетов иностранных пользователей в случае, если их действия не соответствуют внутренней политике банка и их транзакции являются подозрительными, заявила РИА Новости сотрудница банка.
Ранее в пятницу в соцсетях появилась информация о том, что гражданам России закрывают счета в одном из крупнейших коммерческих грузинских банков - "Банке Грузии", а также о том, что россияне могут вывести свои средства из банка в течение нескольких дней.
"Мы не имеем дело с массовым закрытием счетов для россиян. Будут это граждане РФ или граждане других государств, банк систематично ведет проверку счетов клиентов. Обычно блокировки происходят в случае, если транзакции и правила пользования счетами не соответствуют внутренней политике банка или являются подозрительными. Другие критерии нам неизвестны", - заявила сотрудница банка.
Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что не собираются присоединяться к санкциям против России, которые были введены Западом из-за военной операции на Украине.
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