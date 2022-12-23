https://ria.ru/20221223/biznes-igra-1840808363.html

Бизнес-игра позволила за пару часов пройти год жизни стартапа

Бизнес-игра позволила за пару часов пройти год жизни стартапа - РИА Новости, 23.12.2022

Бизнес-игра позволила за пару часов пройти год жизни стартапа

В Москве прошла юбилейная бизнес-игра "Думай! Делай! Достигай!" проекта "Бизнес уикенд". Её участники и организаторы рассказали РИА Новости об этом уникальном... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T13:05

2022-12-23T13:05

2022-12-23T13:05

экономика

москва

ано «развитие человеческого капитала»

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

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МОСКВА, 23 дек – РИА новости. В Москве прошла юбилейная бизнес-игра "Думай! Делай! Достигай!" проекта "Бизнес уикенд". Её участники и организаторы рассказали РИА Новости об этом уникальном погружении в жизнь технологического стартапа. А также о том, какое значение мероприятие имеет для будущего бизнеса молодых предпринимателей.В последнее время департаменту предпринимательства и инновационного развития удалось выстроить единую комплексную программу поддержки московских стартапов. Так, например, в набор мероприятий комплексного проекта "Бизнес уикенд"(https://business-update.ru) включены бизнес-курсы, консультации наставников и менторов, нетворкинг-встречи, бизнес-практикумы, предпринимательские форумы, обучение быстро монетизируемым навыкам для работы на себя, а также акселераторы. Одним словом, практически полный пакет классических услуг по поддержке предпринимательства на начальной стадии, который обычно предоставляют институты развития.Игра "Думай! Делай! Достигай!" как новый формат обучения предпринимательским навыкам появилась относительно недавно. Игру внедрили всего пару месяцев, заменив ей мотивационные тренинги. Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР) Алексей Фурсин пояснил, что во время игры происходит полное интерактивное погружение в предпринимательство."В начале ноября проект "Бизнес уикенд" запустил традиционные мотивационные тренинги в новом формате. Это бизнес-игра с полным интерактивным погружением в предпринимательство, когда за пять часов в режиме реального времени участникам, разбитым на команды, нужно создать предприятие, которое обеспечено необходимыми сотрудниками и финансами. В результате они получают готовую бизнес-идею проекта в сферах ИТ, услуг или производства", - отметил Фурсин.Идея сразу же пришлась по вкусу школьникам и студентам (возраст участников игры составляет от 14 до 35 лет), которые планируют открыть своё дело или уже являются начинающими предпринимателями."Идеология проекта состоит в том, чтобы запустить в студенческом обществе и среди студентов идею о том, что открытие своего бизнеса и своей компании в Москве несложно. Главное желание, а со стороны Москвы вся поддержка будет", - отметил Зори Гумашян, заместитель генерального директора подведомственной ДПиИР Москвы АНО "Развитие человеческого капитала", реализующей проект "Бизнес уикенд".Создатель и ведущий игры, предприниматель Ян Штейнберг подчеркнул, что главная задача "Думай! Делай! Достигай!" состоит в том, чтобы показать, как стартап проходит первый и самый трудный этап своего существования. "Участники игры как бы проживают в режиме ускоренной перемотки первые вехи становления их компании. И по опыту проведения первых игр могу подтвердить, что выигрывают только те, кто умеет мыслить нешаблонно", - поделился он секретом выживания стартапов.Для самих студентов и школьников эта игра – отличная возможность отработать бизнес-модели, а также встретить единомышленников и развить сеть полезных знакомств, "прокачать нетворкинг", как принято говорить в этой среде.Как сообщили в АНО РЧК, в бизнес-играх приняли участие около тысячи человек. Поддерживает проект не только столичное правительство. Так, юбилейное мероприятие проводилось на площадке "Сбера", а опытные эксперты со стороны банка помогали стартапам "собраться с мыслями". И в день десятой игры было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, которые позволят расширить возможности "Бизнес уикенда". Помимо ПАО "Сбербанк", новыми официальными партнерами проекта стали Российский университет транспорта, Московский Политех и РЭУ им. Г.В. Плеханова.Кроме того, в рамках юбилейной, десятой игры, которая проходила 15 декабря, команда организаторы проекта "Бизнес уикенд" поощрили самых активных участников "умными" часами.Один из призов достался молодому предпринимателю, руководителю студии воздушной гимнастики Ирине Абрамовой. На одной игре ее команда смогла создать лучший, по мнению экспертов, стартап и победить, собрав максимальное количество необходимых ресурсов, а на другую девушка пришла уже в качестве волонтера-игротехника. "Мы собрали коллектив из четырех человек и представили проект художественной школы-студии и мастерской, в которой можно рисовать, учиться на мастер-классах и создавать продукцию художественных ремесел на продажу", - рассказала Ирина о своей идее. Ее проект понравился "фонду поддержки", а по факту – группе приглашенных экспертов, которые оценивали новенький виртуальный стартап с точки зрения требований инвесторов. На вопрос, чему ее научила игра "Думай! Делай! Достигай!", Абрамова ответила, что теперь знает, "как работают фонды, какие вопросы их интересуют, и какие слабые места нужно заранее закрыть, чтобы успешно общаться с инвесторами". "А ещё я поняла, что спрашивать не стыдно и порой очень нужно, ведь только так вы можете найти то, что нужно вам, и, возможно, совсем не подходит вашему партнеру", - поделилась своими впечатлениями молодая бизнес-леди.Также эксперты решили поощрить коуча, маркетолога и предпринимателя Анжелу Михееву – она получила "умные" часы за лучшую бизнес-идею. "Здорово, что такие игры проводятся! Сама являюсь предпринимателем, но иногда очень круто окунуться во что-то новое и попробовать решить задачи, которые действительно существуют в жизни предпринимателя. А еще важно было посмотреть на себя с другой стороны и увидеть на что можно опираться, на какие ресурсы и идеи не только в игре, но и в жизни!" - резюмировала она.В следующем году все участники бизнес-игр смогут продолжить погружение в предпринимательство на следующих ступенях проекта – программах "Бизнес уикенд-марафон" и Акселератор, а также вновь принять участие в серии бизнес-игр. Однако присоединиться к ним могут и те, кто пропустил первый этап. Узнать о старте программ можно на сайте проекта.

https://ria.ru/20221021/professiya-1825712032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, москва, ано «развитие человеческого капитала», алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)