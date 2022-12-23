https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840871493.html

В районе Артемовска идут напряженные бои

В районе Артемовска идут напряженные бои - РИА Новости, 23.12.2022

В районе Артемовска идут напряженные бои

В районе Артемовска идут самые напряженные бои, Киев понимает, что город придется оставить и уже сдает некоторые населенные пункты, заявил помощник главы Чечни, РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T15:35

2022-12-23T15:35

2022-12-23T17:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

луганская народная республика

апты алаудинов

артемовск

донецкая народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736227_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_f77343785e5dee0e82ee4605cb3dfaf3.jpg

ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. В районе Артемовска идут самые напряженные бои, Киев понимает, что город придется оставить и уже сдает некоторые населенные пункты, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что настрой у украинских военачальников "не очень радужный".Командир спецназа добавил, что украинская армия "стоит на грани полного краха". Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения под Артемовском перекрывают пути снабжения ВСУ.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

артемовск

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, луганская народная республика, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр