Рейтинг@Mail.ru
В районе Артемовска идут напряженные бои - РИА Новости, 23.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221223/artemovsk-1840871493.html
В районе Артемовска идут напряженные бои
В районе Артемовска идут напряженные бои - РИА Новости, 23.12.2022
В районе Артемовска идут напряженные бои
В районе Артемовска идут самые напряженные бои, Киев понимает, что город придется оставить и уже сдает некоторые населенные пункты, заявил помощник главы Чечни, РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T15:35
2022-12-23T17:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
луганская народная республика
апты алаудинов
артемовск
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736227_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_f77343785e5dee0e82ee4605cb3dfaf3.jpg
ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. В районе Артемовска идут самые напряженные бои, Киев понимает, что город придется оставить и уже сдает некоторые населенные пункты, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что настрой у украинских военачальников "не очень радужный".Командир спецназа добавил, что украинская армия "стоит на грани полного краха". Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения под Артемовском перекрывают пути снабжения ВСУ.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
https://ria.ru/20221223/ukraina-1840863467.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
артемовск
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/17/1840736227_0:171:2502:2048_1920x0_80_0_0_de1d86e55e163f307a217242a2f1e575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, луганская народная республика, апты алаудинов, артемовск, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Луганская Народная Республика, Апты Алаудинов, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:35 23.12.2022 (обновлено: 17:00 23.12.2022)
 
В районе Артемовска идут напряженные бои

Командир спецназа "Ахмат" Алаудинов: Киев осознает неизбежность сдачи Артемовска

© AP Photo / LibkosУкраинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© AP Photo / Libkos
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте)
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 23 дек — РИА Новости. В районе Артемовска идут самые напряженные бои, Киев понимает, что город придется оставить и уже сдает некоторые населенные пункты, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат", замкомандующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что настрой у украинских военачальников "не очень радужный".

"При любом раскладе они готовятся к тому, что этот населенный пункт у них заберут, и они пытаются заранее подготовить своих западных хозяев и население Украины. <…> Потихоньку они начинают сдавать населенные пункты, которыми хвастались ранее", — заявил Алаудинов.

Командир спецназа добавил, что украинская армия "стоит на грани полного краха".
Украинские военные готовят баррикады в Артемовске (Бахмуте) - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
Вчера, 15:23Специальная военная операция на Украине
NYT: украинская армия оказалась в патовой ситуации
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил РИА Новости, что российские подразделения под Артемовском перекрывают пути снабжения ВСУ.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через город проходит сеть автомобильных и железных дорог.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЛуганская Народная РеспубликаАпты АлаудиновАртемовскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала