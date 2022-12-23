https://ria.ru/20221223/antibiotiki-1840710478.html

Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики

Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики - РИА Новости, 23.12.2022

Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики

Антибиотики бесполезно использовать против вирусов гриппа, с лечением эффективнее справятся противовирусные, а также препараты для поддержки иммунитета,... РИА Новости, 23.12.2022

2022-12-23T04:23

2022-12-23T04:23

2022-12-23T04:23

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Антибиотики бесполезно использовать против вирусов гриппа, с лечением эффективнее справятся противовирусные, а также препараты для поддержки иммунитета, рассказала РИА Новости руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер. "Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ - это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним. Для лечения гриппа используют другие методы: противовирусные препараты, препараты для симптоматической терапии и для поддержания иммунитета", - сказала Вебер. Эксперт пояснила, что польза антибиотиков состоит в том, что они могут эффективно лечить инфекции и помогать человеку восстанавливаться после заболевания. Врачи могут назначить их вместе с другими методами лечения гриппа, например, если у пациента есть риск развития осложнений, таких как пневмония. Тогда антибиотики могут помочь предотвратить развитие бактериальных инфекций и облегчить течение заболевания. Однако они не оказывают непосредственного влияния на течение вируса гриппа, отметила Вебер. Она уточнила, что антибиотики используются для профилактики и лечения бактериальных инфекционных заболеваний, а устойчивость к ним развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение этих препаратов. "Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий, а не людей или животных. Эти бактерии могут заражать людей и животных, и вызванные ими инфекции лечить труднее", - пояснила Вебер. Неправильное использование антибиотиков, по словам эксперта, может вызвать побочные эффекты, такие как пищевая интолеранса (повреждение желудка и кишечника) и возникновение антибиотикоустойчивых бактерий. "Поэтому важно использовать антибиотики только по назначению врача", - резюмировала Вебер. Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю с 12 по 18 декабря почти на 16%, свиной грипп циркулирует уже в 86 регионах страны.

https://ria.ru/20221222/gripp-1840528792.html

https://ria.ru/20221223/koronavirus-1840708351.html

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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)