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Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики - РИА Новости, 23.12.2022
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Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики
Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики - РИА Новости, 23.12.2022
Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики
Антибиотики бесполезно использовать против вирусов гриппа, с лечением эффективнее справятся противовирусные, а также препараты для поддержки иммунитета,... РИА Новости, 23.12.2022
2022-12-23T04:23
2022-12-23T04:23
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Антибиотики бесполезно использовать против вирусов гриппа, с лечением эффективнее справятся противовирусные, а также препараты для поддержки иммунитета, рассказала РИА Новости руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер. "Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ - это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним. Для лечения гриппа используют другие методы: противовирусные препараты, препараты для симптоматической терапии и для поддержания иммунитета", - сказала Вебер. Эксперт пояснила, что польза антибиотиков состоит в том, что они могут эффективно лечить инфекции и помогать человеку восстанавливаться после заболевания. Врачи могут назначить их вместе с другими методами лечения гриппа, например, если у пациента есть риск развития осложнений, таких как пневмония. Тогда антибиотики могут помочь предотвратить развитие бактериальных инфекций и облегчить течение заболевания. Однако они не оказывают непосредственного влияния на течение вируса гриппа, отметила Вебер. Она уточнила, что антибиотики используются для профилактики и лечения бактериальных инфекционных заболеваний, а устойчивость к ним развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение этих препаратов. "Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий, а не людей или животных. Эти бактерии могут заражать людей и животных, и вызванные ими инфекции лечить труднее", - пояснила Вебер. Неправильное использование антибиотиков, по словам эксперта, может вызвать побочные эффекты, такие как пищевая интолеранса (повреждение желудка и кишечника) и возникновение антибиотикоустойчивых бактерий. "Поэтому важно использовать антибиотики только по назначению врача", - резюмировала Вебер. Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю с 12 по 18 декабря почти на 16%, свиной грипп циркулирует уже в 86 регионах страны.
https://ria.ru/20221222/gripp-1840528792.html
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общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
04:23 23.12.2022
 
Эксперт напомнил, в каких случаях стоит принимать антибиотики

Вита Вебер: антибиотики не работают против вирусов гриппа

© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.comДевушка с таблетками и кружкой воды
Девушка с таблетками и кружкой воды - РИА Новости, 1920, 23.12.2022
© Depositphotos.com / uvaduf68@gmail.com
Девушка с таблетками и кружкой воды. Архивное фото
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МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Антибиотики бесполезно использовать против вирусов гриппа, с лечением эффективнее справятся противовирусные, а также препараты для поддержки иммунитета, рассказала РИА Новости руководитель сообщества провизоров и фармацевтов "Смартфарма" Вита Вебер.
"Антибиотики эффективны против бактериальных инфекций, но не работают против вирусов. Грипп, ОРВИ - это вирусная инфекция, поэтому антибиотики не могут бороться с ним. Для лечения гриппа используют другие методы: противовирусные препараты, препараты для симптоматической терапии и для поддержания иммунитета", - сказала Вебер.
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Эксперт пояснила, что польза антибиотиков состоит в том, что они могут эффективно лечить инфекции и помогать человеку восстанавливаться после заболевания. Врачи могут назначить их вместе с другими методами лечения гриппа, например, если у пациента есть риск развития осложнений, таких как пневмония. Тогда антибиотики могут помочь предотвратить развитие бактериальных инфекций и облегчить течение заболевания. Однако они не оказывают непосредственного влияния на течение вируса гриппа, отметила Вебер.
Она уточнила, что антибиотики используются для профилактики и лечения бактериальных инфекционных заболеваний, а устойчивость к ним развивается в случае изменения бактерий в ответ на применение этих препаратов.
"Устойчивость к антибиотикам развивается у бактерий, а не людей или животных. Эти бактерии могут заражать людей и животных, и вызванные ими инфекции лечить труднее", - пояснила Вебер. Неправильное использование антибиотиков, по словам эксперта, может вызвать побочные эффекты, такие как пищевая интолеранса (повреждение желудка и кишечника) и возникновение антибиотикоустойчивых бактерий. "Поэтому важно использовать антибиотики только по назначению врача", - резюмировала Вебер.
Во вторник Роспотребнадзор сообщил, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос в России за неделю с 12 по 18 декабря почти на 16%, свиной грипп циркулирует уже в 86 регионах страны.
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