https://ria.ru/20221222/zzalog-1840690415.html

Суд в США разрешил освободить экс-главу криптобиржи FTX под залог

Суд в США разрешил освободить экс-главу криптобиржи FTX под залог - РИА Новости, 22.12.2022

Суд в США разрешил освободить экс-главу криптобиржи FTX под залог

Бывший глава и основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, экстрадированный в США, в ожидании процесса по его делу будет освобожден из-под стражи под... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:24

2022-12-22T22:24

2022-12-22T22:24

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сша

нью-йорк (город)

багамские острова

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ВАШИНГТОН, 22 дек - РИА Новости. Бывший глава и основатель криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, экстрадированный в США, в ожидании процесса по его делу будет освобожден из-под стражи под залог в размере 250 миллионов долларов, сообщает телеканал CNBC. Бэнкман-Фрид был арестован в понедельник на Багамских островах. В четверг утром он был экстрадирован в США, где против него ведется расследование и подан ряд исков, в том числе комиссией по ценным бумагам и комиссией по срочной биржевой торговле. Основатель биржи FTX предстал перед судом в Нью-Йорке. На слушаниях присутствовали его родители, преподаватели права в Стэнфордском университете. В ожидании процесса 30-летний Бэнкман-Фрид будет жить под домашним арестом в их доме в Калифорнии. Прокуратура Нью-Йорка, которая ведет расследование в отношении бизнесмена, обвиняет его в присвоении клиентских средств. По мнению следствия, он совершил "одно из крупнейших в американской истории финансовых преступлений". На прошлой неделе ему были предъявлены обвинения по восьми пунктам, в том числе о сговоре, отмывании денег и нарушении финансирования политических кампаний. Как заявили в прокуратуре, он прибегал к политическим пожертвованиям обеим партиям, чтобы влиять на принимаемые в Вашингтоне решения. FTX подала ранее в суд заявление о банкротстве и сообщила, что Бэнкман-Фрид покидает свой пост. Агентство Блумберг 12 ноября передавало, что FTX потеряла за сутки 662 миллиона долларов при загадочных обстоятельствах. По данным аналитической компании Nansen, отток был зарегистрирован с международной и американской бирж FTX.

https://ria.ru/20221121/piramida-1832902531.html

https://ria.ru/20221122/ftx-1833370866.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), багамские острова, стэнфордский университет