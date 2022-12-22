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На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей - РИА Новости, 22.12.2022
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей
Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:16
2022-12-22T22:16
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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее СК информировал, что по факту массовой гибели журавлей и других животных в Петровском районе возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля. По данным надзорного ведомства, в регионе зафиксировано более 1,7 тысячи случаев гибели серых журавлей и иных видов животного мира. По итогам исследований установлена причина гибели животных - в подавляющем большинстве это отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению, подчеркнули в ведомстве. Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ "нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами". По информации властей Ставрополья, в регионе был зафиксирован резкий рост численности грызунов - в 10 раз больше нормы. Грызуны, по словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, могли уничтожить урожай будущего года, не дав ему взойти. Однако бороться с грызунами стали в том числе недопустимыми методами. По данным главы региона, все выявленные факты использования запрещенных препаратов задокументированы и переданы в правоохранительные органы.
https://radiosputnik.ria.ru/20221205/tyuleni-1836439388.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, владимир владимиров, петровский район, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимир Владимиров, Петровский район, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей от отравления химикатами
ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости.
Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное ведомство
.
Ранее СК информировал, что по факту массовой гибели журавлей и других животных в Петровском районе возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля.
"На текущей неделе в региональных средствах массовой информации вновь выявлены публикации о продолжающейся массовой гибели серых журавлей, занесенных в красную книгу Ставропольского края, и иных видов животных. Кроме того, в органах прокуратуры края зарегистрированы обращения граждан по данному факту", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в регионе зафиксировано более 1,7 тысячи случаев гибели серых журавлей и иных видов животного мира. По итогам исследований установлена причина гибели животных - в подавляющем большинстве это отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению, подчеркнули в ведомстве.
Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ "нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами".
По информации властей Ставрополья, в регионе был зафиксирован резкий рост численности грызунов - в 10 раз больше нормы. Грызуны, по словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, могли уничтожить урожай будущего года, не дав ему взойти. Однако бороться с грызунами стали в том числе недопустимыми методами. По данным главы региона, все выявленные факты использования запрещенных препаратов задокументированы и переданы в правоохранительные органы.