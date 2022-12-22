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На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей

На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей - РИА Новости, 22.12.2022

На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей

Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:16

2022-12-22T22:16

2022-12-22T22:16

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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее СК информировал, что по факту массовой гибели журавлей и других животных в Петровском районе возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля. По данным надзорного ведомства, в регионе зафиксировано более 1,7 тысячи случаев гибели серых журавлей и иных видов животного мира. По итогам исследований установлена причина гибели животных - в подавляющем большинстве это отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению, подчеркнули в ведомстве. Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ "нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами". По информации властей Ставрополья, в регионе был зафиксирован резкий рост численности грызунов - в 10 раз больше нормы. Грызуны, по словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, могли уничтожить урожай будущего года, не дав ему взойти. Однако бороться с грызунами стали в том числе недопустимыми методами. По данным главы региона, все выявленные факты использования запрещенных препаратов задокументированы и переданы в правоохранительные органы.

https://radiosputnik.ria.ru/20221205/tyuleni-1836439388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, здоровье - общество, владимир владимиров, петровский район, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)