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На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей - РИА Новости, 22.12.2022
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На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей - РИА Новости, 22.12.2022
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей
Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:16
2022-12-22T22:16
происшествия
здоровье - общество
владимир владимиров
петровский район
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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное ведомство. Ранее СК информировал, что по факту массовой гибели журавлей и других животных в Петровском районе возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля. По данным надзорного ведомства, в регионе зафиксировано более 1,7 тысячи случаев гибели серых журавлей и иных видов животного мира. По итогам исследований установлена причина гибели животных - в подавляющем большинстве это отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению, подчеркнули в ведомстве. Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ "нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами". По информации властей Ставрополья, в регионе был зафиксирован резкий рост численности грызунов - в 10 раз больше нормы. Грызуны, по словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, могли уничтожить урожай будущего года, не дав ему взойти. Однако бороться с грызунами стали в том числе недопустимыми методами. По данным главы региона, все выявленные факты использования запрещенных препаратов задокументированы и переданы в правоохранительные органы.
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происшествия, здоровье - общество, владимир владимиров, петровский район, ставропольский край, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Здоровье - Общество, Владимир Владимиров, Петровский район, Ставропольский край, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:16 22.12.2022
 
На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей

На Ставрополье выявили более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей от отравления химикатами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкЖуравлиный клин
Журавлиный клин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Журавлиный клин . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 22 дек - РИА Новости. Прокуратура на Ставрополье выявила уже более 1,7 тысячи случаев гибели журавлей и других животных от отравления химикатами, сообщает региональное надзорное ведомство.
Ранее СК информировал, что по факту массовой гибели журавлей и других животных в Петровском районе возбуждено уголовное дело. По данным следствия, в ноябре на землях сельскохозяйственного назначения были обнаружены не менее 800 тушек погибших особей серого журавля.
"На текущей неделе в региональных средствах массовой информации вновь выявлены публикации о продолжающейся массовой гибели серых журавлей, занесенных в красную книгу Ставропольского края, и иных видов животных. Кроме того, в органах прокуратуры края зарегистрированы обращения граждан по данному факту", - говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, в регионе зафиксировано более 1,7 тысячи случаев гибели серых журавлей и иных видов животного мира. По итогам исследований установлена причина гибели животных - в подавляющем большинстве это отравление, в том числе фосфидом цинка, который запрещен к применению, подчеркнули в ведомстве.
Согласно данным прокуратуры, 12 сельхозпроизводителям объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона, составлены четыре протокола по статье КоАП РФ "нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами".
По информации властей Ставрополья, в регионе был зафиксирован резкий рост численности грызунов - в 10 раз больше нормы. Грызуны, по словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, могли уничтожить урожай будущего года, не дав ему взойти. Однако бороться с грызунами стали в том числе недопустимыми методами. По данным главы региона, все выявленные факты использования запрещенных препаратов задокументированы и переданы в правоохранительные органы.
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