https://ria.ru/20221222/zhitelnitsa-1840688404.html

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.12.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:09

2022-12-22T22:09

2022-12-22T22:09

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

сцкк

нато

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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

куйбышевский район

донецкая народная республика

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Евгения Нефедова

в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато