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При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/zhitelnitsa-1840688404.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:09
2022-12-22T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
22:09 22.12.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница

Штаб обороны ДНР: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) убили мирную жительницу в Куйбышевском районе Донецка", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТО
 
 
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