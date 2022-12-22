https://ria.ru/20221222/zhitelnitsa-1840688404.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница - РИА Новости, 22.12.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:09
2022-12-22T22:09
2022-12-22T22:09
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
сцкк
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:312:3084:2047_1920x0_80_0_0_f94410db90374e74dc8bd8ab90aa5575.jpg
ДОНЕЦК, 22 дек - РИА Новости. Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Представительство ДНР в СЦКК ранее в четверг сообщало о семи обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск в том числе с применением "натовских" снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835909548_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3d0b2559cf6f106dbe83b7c60c0959a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, куйбышевский район, донецкая народная республика, сцкк, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла мирная жительница
Штаб обороны ДНР: мирная жительница погибла при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка