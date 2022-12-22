https://ria.ru/20221222/zhelaniya-1840601173.html

Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"

Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 22.12.2022

Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний". РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:50

2022-12-22T16:50

2022-12-22T16:50

общество

ольга любимова

сергей кравцов

донецкая народная республика

запорожская область

елка желаний

новый год

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний". Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне. Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса. "Владислав, твое желание обязательно исполнится, и я хочу тебе и всем жителям новых регионов, всем школьникам, учителям пожелать хорошего нового года, благополучия, здоровья, радости", - сказал Кравцов.

https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, ольга любимова, сергей кравцов, донецкая народная республика, запорожская область, елка желаний, новый год