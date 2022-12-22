https://ria.ru/20221222/zhelaniya-1840601173.html
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 22.12.2022
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:50
2022-12-22T16:50
2022-12-22T16:50
общество
ольга любимова
сергей кравцов
донецкая народная республика
запорожская область
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний". Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне. Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса. "Владислав, твое желание обязательно исполнится, и я хочу тебе и всем жителям новых регионов, всем школьникам, учителям пожелать хорошего нового года, благополучия, здоровья, радости", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга любимова, сергей кравцов, донецкая народная республика, запорожская область, елка желаний, новый год
Общество, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Елка желаний, Новый год
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"
Министр просвещения Кравцов и министр культуры Любимова приняли участие в "Елке желаний"
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний".
Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне.
Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса. "Владислав, твое желание обязательно исполнится, и я хочу тебе и всем жителям новых регионов, всем школьникам, учителям пожелать хорошего нового года, благополучия, здоровья, радости", - сказал Кравцов.