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Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 22.12.2022
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Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний" - РИА Новости, 22.12.2022
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний". РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:50
2022-12-22T16:50
общество
ольга любимова
сергей кравцов
донецкая народная республика
запорожская область
елка желаний
новый год
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний". Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне. Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса. "Владислав, твое желание обязательно исполнится, и я хочу тебе и всем жителям новых регионов, всем школьникам, учителям пожелать хорошего нового года, благополучия, здоровья, радости", - сказал Кравцов.
https://ria.ru/20221222/elka-1840574972.html
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общество, ольга любимова, сергей кравцов, донецкая народная республика, запорожская область, елка желаний, новый год
Общество, Ольга Любимова, Сергей Кравцов, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Елка желаний, Новый год
16:50 22.12.2022
 
Кравцов и Любимова приняли участие в "Елке желаний"

Министр просвещения Кравцов и министр культуры Любимова приняли участие в "Елке желаний"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова приняли участие в акции "Елка желаний".
Любимова исполнит желание пятилетнего Паши из ДНР, который мечтает о смартфоне.
Кравцову достался шарик с желанием Владислава из Запорожской области, который мечтает о шортах для тайского бокса. "Владислав, твое желание обязательно исполнится, и я хочу тебе и всем жителям новых регионов, всем школьникам, учителям пожелать хорошего нового года, благополучия, здоровья, радости", - сказал Кравцов.
Академия вооруженных сил, северное сияние и Крым: Путин пообещал исполнить желания трех детей - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 15:40
Путин в рамках "Елки желаний" пообещал ребенку поездку в Крым
 
ОбществоОльга ЛюбимоваСергей КравцовДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьЕлка желанийНовый год
 
 
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