https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840547950.html
СМИ назвали визит Зеленского в США постановкой, которой аплодировали не все
СМИ назвали визит Зеленского в США постановкой, которой аплодировали не все - РИА Новости, 22.12.2022
СМИ назвали визит Зеленского в США постановкой, которой аплодировали не все
Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в критический для Украины момент хоть и был "эпической театральной постановкой", не поможет Киеву заручиться поддержкой... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:42
2022-12-22T14:42
2022-12-22T18:06
в мире
владимир зеленский
украина
сша
киев
джо байден
хамид карзай
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в критический для Украины момент хоть и был "эпической театральной постановкой", не поможет Киеву заручиться поддержкой республиканцев в американском конгрессе, пишут западные СМИ. В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета. Критический момент Как пишет американское издание Politico, время для визита Зеленского в Вашингтон выбрано не случайно. Менее чем через две недели республиканцы получат контроль над палатой представителей в конгрессе США, что может создать угрозу дальнейшему финансированию Киева. Кроме того, поездка Зеленского должна продемонстрировать солидарность "обеспокоенной Европе", чтобы она и дальше помогала Киеву на фоне ударов по украинской инфраструктуре. "Опасные условия побудили Зеленского отправиться в Вашингтон, чтобы поблагодарить Байдена за поддержку, а также подчеркнуть, что борьба далека от завершения", - пишет издание. Британская газета Financial Times в свою очередь называет визит Зеленского "стремительным". "Новый Черчилль" Хотя США раньше посещали и бывший президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем, и экс-президент Афганистана Хамид Карзай, которым Вашингтон обещал помощь, но в итоге вывел войска, западные СМИ, в том числе Financial Times и испанская Pais, предпочли сравнить визит Зеленского с выступлением премьера Британии Уинстона Черчилля перед конгрессом в 1941 году во время Второй мировой войны. Сам Зеленский, который неоднократно появлялся на фото на фоне украинских военных с нацисткой символикой, не преминул в своей речи перед американскими законодателями сравнить украинцев с союзниками во время войны с нацисткой Германией. Как отметил немецкий журнал Spiegel, ждать Зеленского в Германии в скором времени не придется. "В ближайшем будущем нельзя ожидать, что Зеленский вручит канцлеру Германии Шольцу медаль почетного украинского солдата, как он вчера сделал с Байденом", - говорится в сообщении издания. При этом Spiegel связывает это с тем, что помощь Украине от Германии составила "всего" около 5 миллиардов евро, в то время как Вашингтон предоставил Киеву около 50 миллиардов долларов, в основном в виде поставок оружия. Саратога, уранцы и химия Ряд западных СМИ также обратили внимание на то, что Зеленский подготовился в выступлению перед американской аудиторий. Помимо сражения в Арденах во время Второй мировой, он также упомянул битву при Саратоге - одно из ключевых сражений во время Войны за независимость в США - и сравнил с ним бои в Артемовске (украинское название - Бахмут), где украинские войска находятся в особо затруднительном положении. И хотя Politico отмечает, что между Байденом и Зеленским возникла "химия", американский президент все же не избежал своих традиционных оговорок и назвал украинцев уранцами. "Мы предоставили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержи, чтобы быть уверенными, что украинское правительство сможет предоставить основные, фундаментальные услуги уранцам (украинцам) - такие как здравоохранение, образование", - сказал президент США, его слова приводится на сайте Белого дома. Зарубежные издания также обратили внимание на одежду политиков. Как отмечает Politico, на Байдене был желто-голубой галстук - в цвет флага Украины. Financial Times обращает внимание, что в такие же цвета были одеты и ряд демократов. Между тем Зеленский же был одет в "свой фирменный военный наряд", как пишет об этом Politiсo, испанское издание Pais назвало это привычной "боевой зеленой" формой. В целом американское издание Wall Street Journal назвало визит Зеленского "эпической театральной постановкой, призванной мотивировать множество зрителей - в США Европе и самой Украине".
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840499775.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840498034.html
https://ria.ru/20221222/germaniya-1840543159.html
https://ria.ru/20221222/zelenskiy-1840471678.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, сша, киев, джо байден, хамид карзай, вашингтон (штат)
В мире, Владимир Зеленский, Украина, США, Киев, Джо Байден, Хамид Карзай, Вашингтон (штат)
14:42 22.12.2022 (обновлено: 18:06 22.12.2022)
СМИ назвали визит Зеленского в США постановкой, которой аплодировали не все
Западные СМИ назвали визит Зеленского в США эпической театральной постановкой
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Визит Владимира Зеленского в Вашингтон в критический для Украины момент хоть и был "эпической театральной постановкой", не поможет Киеву заручиться поддержкой республиканцев в американском конгрессе, пишут западные СМИ.
В среду Зеленский прибыл в Вашингтон, где провел переговоры с президентом США Джо Байденом
и выступил перед американским конгрессом. Он заявил, что не знает, как выглядит "справедливый мир" с Россией
, но уверен, что он исключает компромиссы в вопросах территории и суверенитета.
Как пишет американское издание Politico, время для визита Зеленского в Вашингтон выбрано не случайно. Менее чем через две недели республиканцы получат контроль над палатой представителей в конгрессе США, что может создать угрозу дальнейшему финансированию Киева.
Кроме того, поездка Зеленского должна продемонстрировать солидарность "обеспокоенной Европе", чтобы она и дальше помогала Киеву на фоне ударов по украинской инфраструктуре.
"Опасные условия побудили Зеленского отправиться в Вашингтон, чтобы поблагодарить Байдена за поддержку, а также подчеркнуть, что борьба далека от завершения", - пишет издание.
Британская газета Financial Times в свою очередь называет визит Зеленского "стремительным".
Хотя США раньше посещали и бывший президент Южного Вьетнама Нго Динь Зьем, и экс-президент Афганистана Хамид Карзай
, которым Вашингтон обещал помощь, но в итоге вывел войска, западные СМИ, в том числе Financial Times и испанская Pais, предпочли сравнить визит Зеленского с выступлением премьера Британии Уинстона Черчилля
перед конгрессом в 1941 году во время Второй мировой войны.
Сам Зеленский, который неоднократно появлялся на фото на фоне украинских военных с нацисткой символикой, не преминул в своей речи перед американскими законодателями сравнить украинцев с союзниками во время войны с нацисткой Германией
.
Как отметил немецкий журнал Spiegel, ждать Зеленского в Германии в скором времени не придется.
"В ближайшем будущем нельзя ожидать, что Зеленский вручит канцлеру Германии Шольцу медаль почетного украинского солдата, как он вчера сделал с Байденом", - говорится в сообщении издания.
При этом Spiegel связывает это с тем, что помощь Украине от Германии составила "всего" около 5 миллиардов евро, в то время как Вашингтон предоставил Киеву около 50 миллиардов долларов, в основном в виде поставок оружия.
Ряд западных СМИ также обратили внимание на то, что Зеленский подготовился в выступлению перед американской аудиторий. Помимо сражения в Арденах во время Второй мировой, он также упомянул битву при Саратоге - одно из ключевых сражений во время Войны за независимость в США - и сравнил с ним бои в Артемовске
(украинское название - Бахмут), где украинские войска находятся в особо затруднительном положении.
И хотя Politico отмечает, что между Байденом и Зеленским возникла "химия", американский президент все же не избежал своих традиционных оговорок и назвал украинцев уранцами.
"Мы предоставили миллиарды долларов прямой бюджетной поддержи, чтобы быть уверенными, что украинское правительство сможет предоставить основные, фундаментальные услуги уранцам (украинцам) - такие как здравоохранение, образование", - сказал президент США, его слова приводится на сайте Белого дома.
Зарубежные издания также обратили внимание на одежду политиков. Как отмечает Politico, на Байдене был желто-голубой галстук - в цвет флага Украины. Financial Times обращает внимание, что в такие же цвета были одеты и ряд демократов.
Между тем Зеленский же был одет в "свой фирменный военный наряд", как пишет об этом Politiсo, испанское издание Pais назвало это привычной "боевой зеленой" формой.
В целом американское издание Wall Street Journal назвало визит Зеленского "эпической театральной постановкой, призванной мотивировать множество зрителей - в США Европе
и самой Украине".