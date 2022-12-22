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В Шотландии разрешили менять пол с 16 лет - РИА Новости, 22.12.2022
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В Шотландии разрешили менять пол с 16 лет
В Шотландии разрешили менять пол с 16 лет - РИА Новости, 22.12.2022
В Шотландии разрешили менять пол с 16 лет
Парламент Шотландии принял большинством голосов законопроект, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет, сообщил в четверг телеканал Sky... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:18
2022-12-22T21:18
в мире
никола стерджен
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Парламент Шотландии принял большинством голосов законопроект, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет, сообщил в четверг телеканал Sky News. "После двух долгих дней дебатов в шотландском парламенте противоречивый законопроект о реформе признания гендерной идентичности был принят 86 голосами против 39", - говорится в сообщении. Законопроект предполагает снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Кроме того, лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола", теперь не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории, передает Sky News. Помимо этого, человеку, который хочет сменить юридический пол, необходимо предоставить доказательства, что тот жил в желаемом "приобретенном поле" только три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Еще три месяца будут предоставляться для обдумывания решения, сообщает телеканал. Обсуждение законопроекта проходило в течение нескольких дней. Во время первого собрания во вторник парламентарии смогли проголосовать только по 60 поправкам из 153, при этом заседание закончилось после полуночи по местному времени, говорится в статье. Спорный законопроект, предложенный первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал одобрение и критику со стороны разных групп общественности. Накануне десятки манифестантов, выступающих как за, так и против законопроекта собрались около шотландского парламента во время обсуждения депутатами последних поправок. Многие жители считают, что такой закон негативно скажется на безопасности девочек и женщин, сообщает Sky News. Более того, принятие такого законопроекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании, отмечает телеканал.
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в мире, никола стерджен, шотландия, великобритания
В мире, Никола Стерджен, Шотландия, Великобритания
21:18 22.12.2022
 
В Шотландии разрешили менять пол с 16 лет

Sky News: Шотландия одобрила законопроект, позволяющий менять пол в документах с 16 лет

© AP Photo / Scott HeppellФлаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Scott Heppell
Флаги Великобритании, Шотландии и Евросоюза у здания парламента в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Парламент Шотландии принял большинством голосов законопроект, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет, сообщил в четверг телеканал Sky News.
"После двух долгих дней дебатов в шотландском парламенте противоречивый законопроект о реформе признания гендерной идентичности был принят 86 голосами против 39", - говорится в сообщении.
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Законопроект предполагает снижение возраста, с которого можно сменить пол в документах, с 18 до 16 лет. Кроме того, лицу, желающему получить свидетельство о юридическом признании "приобретенного пола", теперь не обязательно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории, передает Sky News.
Помимо этого, человеку, который хочет сменить юридический пол, необходимо предоставить доказательства, что тот жил в желаемом "приобретенном поле" только три месяца вместо требуемых ранее двух лет. Для несовершеннолетних этот срок будет составлять шесть месяцев. Еще три месяца будут предоставляться для обдумывания решения, сообщает телеканал.
Обсуждение законопроекта проходило в течение нескольких дней. Во время первого собрания во вторник парламентарии смогли проголосовать только по 60 поправкам из 153, при этом заседание закончилось после полуночи по местному времени, говорится в статье.
Спорный законопроект, предложенный первым министром Шотландии Николой Стерджен несколько лет назад, вызвал одобрение и критику со стороны разных групп общественности. Накануне десятки манифестантов, выступающих как за, так и против законопроекта собрались около шотландского парламента во время обсуждения депутатами последних поправок. Многие жители считают, что такой закон негативно скажется на безопасности девочек и женщин, сообщает Sky News.
Более того, принятие такого законопроекта означает, что теперь законодательство Шотландии будет отличаться от остальной части Великобритании, отмечает телеканал.
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