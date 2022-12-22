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Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022
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Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:06
2022-12-22T12:06
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
россия
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала". По его словам, Запорожская область будет только возвращать свои территории. "Никакую атомную станцию они больше никогда уже не получат", - подчеркнул Балицкий и назвал нынешние киевские власти "обезьянами с гранатой".
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евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область, россия, украина
Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Украина
12:06 22.12.2022
 
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий

Врио губернатора Балицкий: Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
По его словам, Запорожская область будет только возвращать свои территории.
"Никакую атомную станцию они больше никогда уже не получат", - подчеркнул Балицкий и назвал нынешние киевские власти "обезьянами с гранатой".
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
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Обстрелов Запорожской АЭС со стороны Украины стало меньше, заявил Балицкий
 
Евгений БалицкийЗапорожская АЭСЗапорожская областьРоссияУкраина
 
 
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