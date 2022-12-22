https://ria.ru/20221222/zaes-1840484849.html

Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий

Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022

Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий

Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:06

2022-12-22T12:06

2022-12-22T12:06

евгений балицкий

запорожская аэс

запорожская область

россия

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала". По его словам, Запорожская область будет только возвращать свои территории. "Никакую атомную станцию они больше никогда уже не получат", - подчеркнул Балицкий и назвал нынешние киевские власти "обезьянами с гранатой".

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евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область, россия, украина