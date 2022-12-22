https://ria.ru/20221222/zaes-1840484849.html
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий - РИА Новости, 22.12.2022
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:06
2022-12-22T12:06
2022-12-22T12:06
евгений балицкий
запорожская аэс
запорожская область
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:262:3175:2048_1920x0_80_0_0_0c33d96c3edfef9aaed1c858d931eb69.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. "Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала". По его словам, Запорожская область будет только возвращать свои территории. "Никакую атомную станцию они больше никогда уже не получат", - подчеркнул Балицкий и назвал нынешние киевские власти "обезьянами с гранатой".
https://ria.ru/20221222/obstrel-1840462872.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840188045_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e79b83549cfb1b2045dbe03b31cb8875.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений балицкий, запорожская аэс, запорожская область, россия, украина
Евгений Балицкий, Запорожская АЭС, Запорожская область, Россия, Украина
Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, заявил Балицкий
Врио губернатора Балицкий: Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Запорожская АЭС никогда не перейдет под контроль Украины, она будет работать в интересах России, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Относительно того, что мы что-то оставляем, хочется сказать словами Владимира Семеновича Высоцкого, что дырку от бублика они получат, а не Шарапова. Атомная станция будет работать в интересах Запорожской области, в интересах России, и этого уже не поменять ни им, ни их фейкометам", - сказал Балицкий в эфире "Первого канала".
По его словам, Запорожская область будет только возвращать свои территории.
"Никакую атомную станцию они больше никогда уже не получат", - подчеркнул Балицкий и назвал нынешние киевские власти "обезьянами с гранатой".