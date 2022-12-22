https://ria.ru/20221222/zabastovki-1840682083.html

Сотрудники скорой помощи в Британии выйдут на забастовки в январе

Сотрудники скорой помощи в Британии выйдут на забастовки в январе - РИА Новости, 22.12.2022

Сотрудники скорой помощи в Британии выйдут на забастовки в январе

Сотрудники скорой помощи Великобритании устроят две очередные забастовки в январе, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни,... РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T21:25

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сотрудники скорой помощи Великобритании устроят две очередные забастовки в январе, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой за заявление профсоюза Unison, представляющего интересы работников. Вместе с этим профсоюз Unite сообщил, что около тысячи сотрудников скорой помощи в Уэльсе выйдут на протесты, даты будут объявлены в начале следующего года. Накануне более 10 тысяч сотрудников скорой помощи в Англии и Уэльсе из профсоюза GMB вышли на первую за 30 лет забастовку. К ним присоединились сотрудники "скорой" из профсоюзов Unison и Unite. По сообщениям Sky News, в общей сложности на пикеты вышли 25 тысяч человек. Правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы здравоохранения во время забастовок. В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.

https://ria.ru/20221213/zabastovki-1838134067.html

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