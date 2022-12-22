Сотрудники скорой помощи в Британии выйдут на забастовки в январе
Профсоюз Unison: сотрудники скорой помощи в Британии выйдут на забастовки в январе
Демонстрации и акции протеста в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Сотрудники скорой помощи Великобритании устроят две очередные забастовки в январе, требуя повышения заработной платы на фоне рекордного роста стоимости жизни, сообщил в четверг телеканал Sky News со ссылкой за заявление профсоюза Unison, представляющего интересы работников.
"Профсоюз Unison сообщил, что забастовки пройдут 11 и 23 января", - говорится в сообщении телеканала.
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Вместе с этим профсоюз Unite сообщил, что около тысячи сотрудников скорой помощи в Уэльсе выйдут на протесты, даты будут объявлены в начале следующего года.
Накануне более 10 тысяч сотрудников скорой помощи в Англии и Уэльсе из профсоюза GMB вышли на первую за 30 лет забастовку. К ним присоединились сотрудники "скорой" из профсоюзов Unison и Unite. По сообщениям Sky News, в общей сложности на пикеты вышли 25 тысяч человек. Правительство Великобритании официально запросило помощь военнослужащих для поддержания работы здравоохранения во время забастовок.
В Великобритании наблюдается волна забастовок на фоне рекордной инфляции в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, адвокаты, сотрудники аэропортов, почтальоны и работники других сфер.
Банк Англии повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов - до 3,5% с 3%. Регулятор также сообщил, что экономика Британии вошла в рецессию, которая, как ожидается, продлится весь 2023 и первую половину 2024 года. Годовая инфляция в Великобритании по итогам ноября составила 10,7%.
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