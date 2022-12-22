https://ria.ru/20221222/yaponiya-1840455088.html

В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи

В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи - РИА Новости, 22.12.2022

В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи

Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:53

2022-12-22T10:53

2022-12-22T10:53

россия

япония

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

в мире

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в комментарии на сайте МИД РФ в связи с принятием Японией обновленных доктрин по безопасности и обороне."Официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире