https://ria.ru/20221222/yaponiya-1840455088.html
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:53
2022-12-22T10:53
2022-12-22T10:53
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746501796_0:353:948:887_1920x0_80_0_0_ec8db11c75129b6604b4995743874dad.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в комментарии на сайте МИД РФ в связи с принятием Японией обновленных доктрин по безопасности и обороне."Официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221222/khirosima-1840411608.html
россия
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/14/1746501796_0:289:978:1022_1920x0_80_0_0_23a3ffa506c3cf11a6b5cf56dd01c180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи
В МИД заявили, что милитаризация Японии спровоцирует новые вызовы безопасности в Азии