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В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи - РИА Новости, 22.12.2022
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В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи - РИА Новости, 22.12.2022
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи
Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:53
2022-12-22T10:53
россия
япония
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в комментарии на сайте МИД РФ в связи с принятием Японией обновленных доктрин по безопасности и обороне."Официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
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россия, япония, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Япония, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
10:53 22.12.2022
 
В МИД предостерегли Японию от наращивания военной мощи

В МИД заявили, что милитаризация Японии спровоцирует новые вызовы безопасности в Азии

© AP Photo / Koji SasaharaВетераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
Ветераны имперских вооруженных сил Японии с флагом Императорской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи, включая обретение ударного потенциала, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, говорится в комментарии на сайте МИД РФ в связи с принятием Японией обновленных доктрин по безопасности и обороне.
"Официальный Токио стал на путь беспрецедентного наращивания собственной военной мощи, включая обретение ударного потенциала. Налицо откровенный отказ администрации Фумио Кисиды от настойчиво декларировавшегося предыдущими поколениями политиков мирного развития страны и возвращение на рельсы безудержной милитаризации, что неизбежно спровоцирует новые вызовы безопасности и будет вести к усилению напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 05:46
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