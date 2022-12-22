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В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа
В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа - РИА Новости, 22.12.2022
В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа
Взрыв бытового газа произошел в одном из магазинов на рынке в ингушской Назрани, сообщает министерство ГО и ЧС Ингушетии. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T17:27
2022-12-22T17:27
2022-12-22T17:28
происшествия
назрань
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НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в одном из магазинов на рынке в ингушской Назрани, сообщает министерство ГО и ЧС Ингушетии. "В четверг спасателям отряда "Эрзи" поступила информация о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением в одном из магазинов по улице Фабричная в Назрани… Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки бытового газа, пожар локализован.
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происшествия, назрань
17:27 22.12.2022 (обновлено: 17:28 22.12.2022)
В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа
В одном из магазинов на рынке в ингушской Назрани прогремел взрыв бытового газа
НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в одном из магазинов на рынке в ингушской Назрани, сообщает министерство ГО и ЧС Ингушетии.
"В четверг спасателям отряда "Эрзи" поступила информация о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением в одном из магазинов по улице Фабричная в Назрани… Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки бытового газа, пожар локализован.