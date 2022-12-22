https://ria.ru/20221222/vzryv-1840613251.html

В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа

В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа - РИА Новости, 22.12.2022

В магазине на рынке в Ингушетии прогремел взрыв бытового газа

Взрыв бытового газа произошел в одном из магазинов на рынке в ингушской Назрани, сообщает министерство ГО и ЧС Ингушетии. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T17:27

2022-12-22T17:27

2022-12-22T17:28

происшествия

назрань

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НАЛЬЧИК, 22 дек – РИА Новости. Взрыв бытового газа произошел в одном из магазинов на рынке в ингушской Назрани, сообщает министерство ГО и ЧС Ингушетии. "В четверг спасателям отряда "Эрзи" поступила информация о хлопке газовоздушной смеси с последующим горением в одном из магазинов по улице Фабричная в Назрани… Пострадавших нет", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, инцидент произошел из-за утечки бытового газа, пожар локализован.

https://ria.ru/20221217/nizhnevartovsk-1839367195.html

назрань

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происшествия, назрань