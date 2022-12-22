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В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ"

В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ" - РИА Новости, 22.12.2022

В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ"

Сегодня в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" от проекта "Рустрендс". РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T20:03

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2022-12-22T20:03

общество

россия

президентский фонд культурных инициатив

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сегодня в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" от проекта "Рустрендс".Экспозиция стала итогом всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссеров – на ней представили работы победителей и финалистов.Перед конкурсантами стояла задача – презентация собственного понимания русского культурного кода в формате живописи, фото, цифровых инсталляций и дизайнерских коллекций.Выставка превратилась в пространство для размышления об узнаваемых и значимых образах для россиян. У многих творцов прослеживается тема исконных русских традиций, преемственность поколений.Выставка продлится по 28 февраля 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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общество, россия, президентский фонд культурных инициатив