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В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ" - РИА Новости, 22.12.2022
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В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ"
В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ" - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ"
Сегодня в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" от проекта "Рустрендс". РИА Новости, 22.12.2022
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общество
россия
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сегодня в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" от проекта "Рустрендс".Экспозиция стала итогом всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссеров – на ней представили работы победителей и финалистов.Перед конкурсантами стояла задача – презентация собственного понимания русского культурного кода в формате живописи, фото, цифровых инсталляций и дизайнерских коллекций.Выставка превратилась в пространство для размышления об узнаваемых и значимых образах для россиян. У многих творцов прослеживается тема исконных русских традиций, преемственность поколений.Выставка продлится по 28 февраля 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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общество, россия, президентский фонд культурных инициатив
Общество, Россия, Президентский фонд культурных инициатив
20:03 22.12.2022
 

В Москве прошло открытие выставки "РОССИЯ. ГОРИЗОНТЫ"

© РИА Новости / Алина КолошОткрытие выставки "Россия. Горизонты"
Открытие выставки Россия. Горизонты - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Алина Колош
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Сегодня в Государственном историческом музее состоялось открытие выставки "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" от проекта "Рустрендс".
Экспозиция стала итогом всероссийского конкурса для молодых художников, дизайнеров, фотографов и режиссеров – на ней представили работы победителей и финалистов.
Перед конкурсантами стояла задача – презентация собственного понимания русского культурного кода в формате живописи, фото, цифровых инсталляций и дизайнерских коллекций.
"Наша задача была найти ребят, в работах которых есть наши культурные традиции, российские образы, символы, и посмотреть, что же из этого получится", – сообщила руководитель проекта "РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ" Юлия Музыка.
Выставка превратилась в пространство для размышления об узнаваемых и значимых образах для россиян. У многих творцов прослеживается тема исконных русских традиций, преемственность поколений.
Выставка продлится по 28 февраля 2023 года при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
 
ОбществоРоссияПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
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