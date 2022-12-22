https://ria.ru/20221222/voyska-1840511896.html

Российские войска ударили по ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР

Российские войска ударили по ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 22.12.2022

Российские войска ударили по ВСУ в районе трех населенных пунктов в ДНР

Российская армия атаковала украинские подразделения на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T13:06

2022-12-22T13:06

2022-12-22T13:58

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российская армия атаковала украинские подразделения на Южнодонецком направлении, сообщили в Минобороны.Кроме того, в районе Сладкого в ДНР и Левадного в Запорожской области уничтожены две украинские диверсионные группы. Всего за сутки на этом направлении ВСУ потеряли около 30 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа.В Минобороны рассказали и о боевых действиях и на других участках фронта. На Купянском направлении российские военные нанесли удар по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах Кучеровки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР. Там уничтожено примерно 15 украинских военнослужащих и два автомобиля. На Краснолиманском направлении артиллерия нанесла удар по подразделениям ВСУ, сосредоточенным в районах Сергеевки в ЛНР и Терн в ДНР. Там потери украинской армии составили более 20 бойцов, две бронемашины и три пикапа.На Донецком направлении российские войска продолжали наступать. За сутки они уничтожили порядка 50 украинских военнослужащих, два танка, три БМП и пять автомобилей.Кроме того, оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение 57 украинским артиллерийским подразделениям, живой силе и военной технике в 93 районах. В Херсонской области уничтожена украинская станция радиоэлектронной борьбы, в ДНР — пункт ремонта артиллерийских систем М777, в районе Артемовска, Гуляйполя и Очакова — три склада боеприпасов.ВКС сбили два украинских МиГ-29 и вертолет Ми-8, а подразделения ПВО — три беспилотника и два снаряда РСЗО HIMARS.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221222/gaubitsa-1840398521.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)