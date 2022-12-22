https://ria.ru/20221222/voyna-1840654344.html
Путин: Украина развернула войну против людей, считающих себя частью России
Путин: Украина развернула войну против людей, считающих себя частью России - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: Украина развернула войну против людей, считающих себя частью России
На Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира, культуры, языка и традиций, но против них развернули войну еще в 2014 РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T18:58
2022-12-22T18:58
2022-12-22T19:18
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира, культуры, языка и традиций, но против них развернули войну еще в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин."Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, который ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году", - сказал Путин журналистам."Именно войну, ведь об этом шла речь. А что это такое, если с воздуха наносили удары прямо по центру городов миллионников, а что это такое, если против них развернули войска с бронетехникой? Это и есть война. Боевые действия. Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то", - добавил президент.
https://ria.ru/20221221/diplomatiya-1840157924.html
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украина, владимир путин, россия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Владимир Путин, Россия
18:58 22.12.2022 (обновлено: 19:18 22.12.2022)
Путин: Украина развернула войну против людей, считающих себя частью России
Путин: на Украине развернули войну против людей, считающих себя частью русского мира
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. На Украине нельзя идти против той части народа, которая считает себя частью русского мира, культуры, языка и традиций, но против них развернули войну еще в 2014 году, заявил президент России Владимир Путин.
"Нельзя ни в коем случае идти против воли народа. Но если это так, то этот принцип должен быть универсальным и нельзя ни в коем случае идти против воли той части народа, который ощущает себя в другой ипостаси, считая себя частью русского народа и русского мира, считают, что они часть этой культуры, часть этого языка, часть этой истории и традиций. И против них тоже нельзя воевать, а против них развернули войну в 2014 году", - сказал Путин журналистам.
"Именно войну, ведь об этом шла речь. А что это такое, если с воздуха наносили удары прямо по центру городов миллионников, а что это такое, если против них развернули войска с бронетехникой? Это и есть война. Боевые действия. Мы все терпели, терпели, терпели и надеялись на мирные договоренности какие-то", - добавил президент.