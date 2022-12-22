Рейтинг@Mail.ru
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/vopros-1840682390.html
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР - РИА Новости, 22.12.2022
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР
США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:30
2022-12-22T21:30
в мире
линда томас-гринфилд
сша
россия
пхеньян
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 22 дек – РИА Новости. США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила группу "Вагнер" в закупке оружия у Пхеньяна, но не привела никаких доказательств. "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях Совета Безопасности и поделятся информацией об этом нарушении с комитетом Совета по санкциям 1718", - заявила Томас-Гринфилд. По ее словам, США якобы "могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводится. Она добавила, что якобы имевшая место "закупка" группой "Вагнер" оружия у КНДР "также способствует нестабильности на Корейском полуострове". Как отметила Томас-Гринфилд, таким образом "Вагнер" предоставляет КНДР средства, которые Пхеньян может использовать для дальнейшего развития программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html
сша
россия
пхеньян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, линда томас-гринфилд, сша, россия, пхеньян, оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, Россия, Пхеньян, ООН
21:30 22.12.2022
 
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР

Томас-Гринфилд: США поднимет в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 дек – РИА Новости. США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила группу "Вагнер" в закупке оружия у Пхеньяна, но не привела никаких доказательств.
"Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях Совета Безопасности и поделятся информацией об этом нарушении с комитетом Совета по санкциям 1718", - заявила Томас-Гринфилд.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря, 08:00
Отмена России вышла на вселенский уровень
По ее словам, США якобы "могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводится.
Она добавила, что якобы имевшая место "закупка" группой "Вагнер" оружия у КНДР "также способствует нестабильности на Корейском полуострове". Как отметила Томас-Гринфилд, таким образом "Вагнер" предоставляет КНДР средства, которые Пхеньян может использовать для дальнейшего развития программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
Москва - РИА Новости, 1920, 18.12.2022
18 декабря, 08:00
На Западе нашли способ окончательно победить Россию
 
В миреЛинда Томас-ГринфилдСШАРоссияПхеньянООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала