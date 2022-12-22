https://ria.ru/20221222/vopros-1840682390.html
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР - РИА Новости, 22.12.2022
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР
США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T21:30
2022-12-22T21:30
2022-12-22T21:30
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ООН, 22 дек – РИА Новости. США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила группу "Вагнер" в закупке оружия у Пхеньяна, но не привела никаких доказательств. "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях Совета Безопасности и поделятся информацией об этом нарушении с комитетом Совета по санкциям 1718", - заявила Томас-Гринфилд. По ее словам, США якобы "могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводится. Она добавила, что якобы имевшая место "закупка" группой "Вагнер" оружия у КНДР "также способствует нестабильности на Корейском полуострове". Как отметила Томас-Гринфилд, таким образом "Вагнер" предоставляет КНДР средства, которые Пхеньян может использовать для дальнейшего развития программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.
https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html
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в мире, линда томас-гринфилд, сша, россия, пхеньян, оон
В мире, Линда Томас-Гринфилд, США, Россия, Пхеньян, ООН
США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР
Томас-Гринфилд: США поднимет в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР
ООН, 22 дек – РИА Новости. США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила группу "Вагнер" в закупке оружия у Пхеньяна, но не привела никаких доказательств.
"Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях Совета Безопасности и поделятся информацией об этом нарушении с комитетом Совета по санкциям 1718", - заявила Томас-Гринфилд.
По ее словам, США якобы "могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводится.
Она добавила, что якобы имевшая место "закупка" группой "Вагнер" оружия у КНДР "также способствует нестабильности на Корейском полуострове". Как отметила Томас-Гринфилд, таким образом "Вагнер" предоставляет КНДР средства, которые Пхеньян может использовать для дальнейшего развития программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет.
В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.