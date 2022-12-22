https://ria.ru/20221222/vopros-1840682390.html

США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР

США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР - РИА Новости, 22.12.2022

США поднимут в СБ ООН вопрос о "нарушениях резолюций" Россией и КНДР

США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд,... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T21:30

2022-12-22T21:30

2022-12-22T21:30

в мире

линда томас-гринфилд

сша

россия

пхеньян

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 22 дек – РИА Новости. США поднимут в Совбезе ООН вопрос о якобы "нарушениях резолюций Совбеза" Россией и КНДР, говорится в заявлении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, которая обвинила группу "Вагнер" в закупке оружия у Пхеньяна, но не привела никаких доказательств. "Соединенные Штаты намерены поднять вопрос о нарушениях КНДР и Россией резолюций Совета Безопасности ООН на будущих заседаниях Совета Безопасности и поделятся информацией об этом нарушении с комитетом Совета по санкциям 1718", - заявила Томас-Гринфилд. По ее словам, США якобы "могут подтвердить, что КНДР завершила первоначальную поставку оружия" группе "Вагнер". Никаких доказательств в заявлении не приводится. Она добавила, что якобы имевшая место "закупка" группой "Вагнер" оружия у КНДР "также способствует нестабильности на Корейском полуострове". Как отметила Томас-Гринфилд, таким образом "Вагнер" предоставляет КНДР средства, которые Пхеньян может использовать для дальнейшего развития программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. В сентябре в минобороны Северной Кореи говорили, что КНДР не поставляла и не имеет планов поставлять России оружие или боеприпасы, как об этом заявляют США, эти необоснованные обвинения призваны подорвать имидж Пхеньяна.

https://ria.ru/20221220/rossiya-1839864727.html

https://ria.ru/20221218/rossiya-1839426908.html

сша

россия

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, линда томас-гринфилд, сша, россия, пхеньян, оон