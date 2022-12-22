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Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах
Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:28
2022-12-22T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
россия
украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Считаем тоже все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал и все", - сказал Путин журналистам, говоря об украинском вооружении.
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html
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в мире, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина
19:28 22.12.2022 (обновлено: 19:31 22.12.2022)
 
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах

Путин: Россия учитывает и считает, сколько вооружения осталось на украинских складах

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкСклад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими
Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины в Харьковской области, взятый под контроль российскими военнослужащими. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Считаем тоже все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал и все", - сказал Путин журналистам, говоря об украинском вооружении.
Бойцы противовоздушной обороны Воздушно-десантных войск России с переносным зенитным ракетным комплексом на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
15 декабря, 15:02Специальная военная операция на Украине
Российские военные уничтожили склады ВСУ в Купянске и Херсонской области
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинРоссияУкраина
 
 
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