https://ria.ru/20221222/vooruzhenie-1840662093.html
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах - РИА Новости, 22.12.2022
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах
Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:28
2022-12-22T19:28
2022-12-22T19:31
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
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украина
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Считаем тоже все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал и все", - сказал Путин журналистам, говоря об украинском вооружении.
https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html
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в мире, владимир путин, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Россия, Украина
19:28 22.12.2022 (обновлено: 19:31 22.12.2022)
Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах
Путин: Россия учитывает и считает, сколько вооружения осталось на украинских складах