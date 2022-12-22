https://ria.ru/20221222/vooruzhenie-1840662093.html

Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах

Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах - РИА Новости, 22.12.2022

Путин: Россия учитывает количество вооружения на украинских складах

Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:28

2022-12-22T19:28

2022-12-22T19:31

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия учитывает и считает, сколько на складах на Украине осталось вооружения, заявил президент РФ Владимир Путин. "Считаем тоже все, что там появляется, считаем, где и сколько на складах еще есть, осталось, что они могут произвести, в какие сроки, как они могут подготовить персонал и все", - сказал Путин журналистам, говоря об украинском вооружении.

https://ria.ru/20221215/spetsoperatsiya-1838907051.html

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в мире, владимир путин, россия, украина