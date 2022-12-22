Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть - РИА Новости, 22.12.2022
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
Благосостояние ЕС годами строилось на дешевых российских энергоресурсах, теперь за потолок цен на газ и нефть из России заплатят обычные европейские граждане,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:09
2022-12-22T11:07
экономика
цены на нефть
вячеслав володин
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_4027697c36b359d4b094ad536aa9e78d.jpg
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Благосостояние ЕС годами строилось на дешевых российских энергоресурсах, теперь за потолок цен на газ и нефть из России заплатят обычные европейские граждане, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", — написал он. Володин отметил, что Евросоюз теряет промышленность — заводы закрываются, мощности переносятся в другие страны, производство становится нерентабельным. За эту авантюрную политику глав европейских государств приходится расплачиваться обычным гражданам, подчеркнул спикер Госдумы.По его словам, ЕС попал под влияние США и потерял субъектность и суверенитет. "Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития", — заключил Володин.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Сейчас готовится соответствующий указ.По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792132107_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_e1a70232de1e8ac6f6ce34081da7b2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, вячеслав володин, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, Вячеслав Володин, Россия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
09:09 22.12.2022 (обновлено: 11:07 22.12.2022)
 
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть

Спикер ГД Володин: за введение потолка цен на газ и нефть будут платить обычные европейцы

© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция
Газоприемная станция - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Благосостояние ЕС годами строилось на дешевых российских энергоресурсах, теперь за потолок цен на газ и нефть из России заплатят обычные европейские граждане, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", — написал он.
Буровая установка в месторождении сланцевого газа в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 06.12.2022
6 декабря, 08:00
Ценовая ловушка: американский газ для Европы оказался с сюрпризом
Володин отметил, что Евросоюз теряет промышленность — заводы закрываются, мощности переносятся в другие страны, производство становится нерентабельным. За эту авантюрную политику глав европейских государств приходится расплачиваться обычным гражданам, подчеркнул спикер Госдумы.
По его словам, ЕС попал под влияние США и потерял субъектность и суверенитет.
"Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития", — заключил Володин.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 07.12.2022
7 декабря, 08:00
Запад играет в нефтяную русскую рулетку
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Сейчас готовится соответствующий указ.
По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
Потолок цен на российскую нефть
5 декабря, 10:00Инфографика
Потолок цен на российскую нефть
Инфографика
Посмотреть
 
ЭкономикаЦены на нефтьВячеслав ВолодинРоссияЕвропаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииСанкцииРеакция на санкции
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала