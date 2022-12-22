https://ria.ru/20221222/volodin-1840424028.html
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть - РИА Новости, 22.12.2022
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
Благосостояние ЕС годами строилось на дешевых российских энергоресурсах, теперь за потолок цен на газ и нефть из России заплатят обычные европейские граждане,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T09:09
2022-12-22T09:09
2022-12-22T11:07
экономика
цены на нефть
вячеслав володин
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Благосостояние ЕС годами строилось на дешевых российских энергоресурсах, теперь за потолок цен на газ и нефть из России заплатят обычные европейские граждане, заявил в Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы были благодаря России и ее ресурсам", — написал он. Володин отметил, что Евросоюз теряет промышленность — заводы закрываются, мощности переносятся в другие страны, производство становится нерентабельным. За эту авантюрную политику глав европейских государств приходится расплачиваться обычным гражданам, подчеркнул спикер Госдумы.По его словам, ЕС попал под влияние США и потерял субъектность и суверенитет. "Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития", — заключил Володин.С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Сейчас готовится соответствующий указ.По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.
https://ria.ru/20221206/gaz-1836431733.html
https://ria.ru/20221207/neft-1836754398.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, вячеслав володин, россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, санкции, реакция на санкции
Экономика, Цены на нефть, Вячеслав Володин, Россия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, Санкции, Реакция на санкции
09:09 22.12.2022 (обновлено: 11:07 22.12.2022)
Володин рассказал о последствиях введения потолка цен на газ и нефть
Спикер ГД Володин: за введение потолка цен на газ и нефть будут платить обычные европейцы
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
Благосостояние ЕС годами строилось на дешевых российских энергоресурсах, теперь за потолок цен на газ и нефть из России заплатят обычные европейские граждане, заявил в Telegram-канале
спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Для европейцев времена социальной стабильности, экономического роста и низких цен — в прошлом. Сегодня они наконец стали признавать, что лучшие годы Европы
были благодаря России и ее ресурсам", — написал он.
Володин отметил, что Евросоюз теряет промышленность — заводы закрываются, мощности переносятся в другие страны, производство становится нерентабельным. За эту авантюрную политику глав европейских государств приходится расплачиваться обычным гражданам, подчеркнул спикер Госдумы.
По его словам, ЕС попал под влияние США
и потерял субъектность и суверенитет.
"Страны, не способные проводить независимую политику в интересах собственных граждан, не имеют перспектив развития", — заключил Володин.
С 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза на поставки российской нефти и начал действовать потолок цен, в соответствии с которым сырье из России должно стоить не дороже 60 долларов за баррель. Эти ограничения касаются перевозок по морю, но на трубопроводную нефть не распространяются. Для нефтепродуктов аналогичные правила начнут действовать с 5 февраля.
Президент Владимир Путин не раз подчеркивал, что в случае введения потолка цен Россия не будет поставлять за рубеж ничего в ущерб собственным интересам. Сейчас готовится соответствующий указ.
По словам вице-премьера Александра Новака, Россия не будет продавать нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок цен, а перенаправит поставки рыночно ориентированным партнерам либо сократит добычу.