https://ria.ru/20221222/ulovki-1840403196.html

Раскрыты самые популярные уловки продавцов

Раскрыты самые популярные уловки продавцов - РИА Новости, 22.12.2022

Раскрыты самые популярные уловки продавцов

Продавцы используют различные схемы и методы, чтобы замаскировать рост цен или заставить покупателей приобрести дополнительные товары и услуги, рассказал... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T02:12

2022-12-22T02:12

2022-12-22T04:15

экономика

россия

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Продавцы используют различные схемы и методы, чтобы замаскировать рост цен или заставить покупателей приобрести дополнительные товары и услуги, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин."В этом году все чаще используется шринкфлейшн – это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет", — сказал он, добавив, что за последние пять лет вес порядка 80% товаров в заводской упаковке сократился. К прочим уловкам относятся перемещение отделов в магазинах, объявления о скидках — часто фейковых и постоянные распродажи.Хитрости торговцев могут варьироваться в зависимости от продаваемых ими товаров. Если это электроника и бытовая техника, они могут навязывать страховку от поломки, гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы вы могли купить вещь дороже. Поддаваться на это не стоит — как правило, речь идет лишь о том, чтобы заставить вас заплатить побольше, никаких бонусов вы не получите, заключил Янин.

https://radiosputnik.ria.ru/20221126/moshenniki-1834281087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия