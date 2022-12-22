https://ria.ru/20221222/ulovki-1840403196.html
Раскрыты самые популярные уловки продавцов
Раскрыты самые популярные уловки продавцов - РИА Новости, 22.12.2022
Раскрыты самые популярные уловки продавцов
Продавцы используют различные схемы и методы, чтобы замаскировать рост цен или заставить покупателей приобрести дополнительные товары и услуги, рассказал... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T02:12
2022-12-22T02:12
2022-12-22T04:15
экономика
россия
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Продавцы используют различные схемы и методы, чтобы замаскировать рост цен или заставить покупателей приобрести дополнительные товары и услуги, рассказал агентству "Прайм" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин."В этом году все чаще используется шринкфлейшн – это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет", — сказал он, добавив, что за последние пять лет вес порядка 80% товаров в заводской упаковке сократился. К прочим уловкам относятся перемещение отделов в магазинах, объявления о скидках — часто фейковых и постоянные распродажи.Хитрости торговцев могут варьироваться в зависимости от продаваемых ими товаров. Если это электроника и бытовая техника, они могут навязывать страховку от поломки, гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы вы могли купить вещь дороже. Поддаваться на это не стоит — как правило, речь идет лишь о том, чтобы заставить вас заплатить побольше, никаких бонусов вы не получите, заключил Янин.
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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экономика, россия
02:12 22.12.2022 (обновлено: 04:15 22.12.2022)
Раскрыты самые популярные уловки продавцов
Председатель правления КонфОП Янин: продавцы в этом году все чаще используют шринкфлейшн
МОСКВА, 22 дек – РИА Новости.
Продавцы используют различные схемы и методы, чтобы замаскировать рост цен или заставить покупателей приобрести дополнительные товары и услуги, рассказал
агентству "Прайм" председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин.
"В этом году все чаще используется шринкфлейшн – это когда уменьшается количество товара в упаковке, а цена при этом остается прежней или, чаще всего, растет", — сказал он, добавив, что за последние пять лет вес порядка 80% товаров в заводской упаковке сократился. К прочим уловкам относятся перемещение отделов в магазинах, объявления о скидках — часто фейковых и постоянные распродажи.
Хитрости торговцев могут варьироваться в зависимости от продаваемых ими товаров. Если это электроника и бытовая техника, они могут навязывать страховку от поломки, гарантийные сертификаты или кредиты, чтобы вы могли купить вещь дороже. Поддаваться на это не стоит — как правило, речь идет лишь о том, чтобы заставить вас заплатить побольше, никаких бонусов вы не получите, заключил Янин.