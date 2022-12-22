https://ria.ru/20221222/ukraina-1840499268.html

Макрон назвал защиту Украины приоритетом

Макрон назвал защиту Украины приоритетом - РИА Новости, 22.12.2022

Макрон назвал защиту Украины приоритетом

Гарантии безопасности для России не являются приоритетом, в приоритете на данный момент - защита Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:40

2022-12-22T12:40

2022-12-22T12:40

специальная военная операция на украине

в мире

эммануэль макрон

украина

россия

франция

ситуация в днр и лнр

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ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Гарантии безопасности для России не являются приоритетом, в приоритете на данный момент - защита Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. "(Гарантии безопасности для России) это не приоритет, это одна из вещей, которая будет решаться в конце. В приоритете сегодня является защита Украины, что мы и делаем с первого дня", - заявил Макрон в интервью изданию Monde, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для России после достижения мира на Украине. Он отметил, что Франция придерживается "стратегии абсолютной защиты Украины и победы Украины". При этом Макрон заявил, что выступает за прочное мирное соглашение Украины с Россией и не видит военного решения украинского конфликта. "Я вижу стратегию некоторых людей, которая состоит в том, что единственным решением станет уничтожение одной из сторон… Но пусть все европейцы и западники, которые дают мне моральные уроки, объяснят тогда, с кем они будут сидеть за столом переговоров. Лично я не хочу, чтобы переговоры вели только китайцы и турки", - сказал французский лидер в ответ на критику его предложения о гарантиях безопасности для России. Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Как сообщали СМИ, страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи с данным заявлением Макрона. МИД Польши заявил, что выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221219/sunak-1839832465.html

https://ria.ru/20221217/peregovory-1839386124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, эммануэль макрон, украина, россия, франция, ситуация в днр и лнр