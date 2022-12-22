Макрон назвал защиту Украины приоритетом
Макрон назвал приоритетом не гарантии безопасности для России, а защиту Украины
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 22 дек - РИА Новости. Гарантии безопасности для России не являются приоритетом, в приоритете на данный момент - защита Украины, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
"(Гарантии безопасности для России) это не приоритет, это одна из вещей, которая будет решаться в конце. В приоритете сегодня является защита Украины, что мы и делаем с первого дня", - заявил Макрон в интервью изданию Monde, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для России после достижения мира на Украине. Он отметил, что Франция придерживается "стратегии абсолютной защиты Украины и победы Украины".
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При этом Макрон заявил, что выступает за прочное мирное соглашение Украины с Россией и не видит военного решения украинского конфликта. "Я вижу стратегию некоторых людей, которая состоит в том, что единственным решением станет уничтожение одной из сторон… Но пусть все европейцы и западники, которые дают мне моральные уроки, объяснят тогда, с кем они будут сидеть за столом переговоров. Лично я не хочу, чтобы переговоры вели только китайцы и турки", - сказал французский лидер в ответ на критику его предложения о гарантиях безопасности для России.
Ранее Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для России. Как сообщали СМИ, страны Балтии и ряд других европейских государств предприняли дипломатический демарш, выразив озабоченность в связи с данным заявлением Макрона. МИД Польши заявил, что выступает против обсуждения Европейским союзом гарантий безопасности для России.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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