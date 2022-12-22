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Глава минюста Молдавии назвал запрещенные каналы угрозой госбезопасности - РИА Новости, 22.12.2022
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Глава минюста Молдавии назвал запрещенные каналы угрозой госбезопасности
Глава минюста Молдавии назвал запрещенные каналы угрозой госбезопасности - РИА Новости, 22.12.2022
Глава минюста Молдавии назвал запрещенные каналы угрозой госбезопасности
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко полагает, что телеканалы, лицензии которых были приостановлены, могут не вернуться к работе и после завершения... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T23:53
2022-12-22T23:53
в мире
сергей литвиненко
молдавия
москва
украина
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко полагает, что телеканалы, лицензии которых были приостановлены, могут не вернуться к работе и после завершения действия режима ЧП, поскольку они угрожают государственной безопасности. Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств". "Почему вы думаете, что режим ЧП закончится в январе или феврале? Думаю, что у нас будет решение по этим телеканалам. В ситуации, когда эти каналы пропагандируют войну, манипулируют общественным мнением, поддерживают лиц, включенных в санкционные списки, все они являются угрозой для безопасности государства, поэтому власти не могут бездействовать", - сказал Литвиненко в эфире телеканала TV8. По его словам, на момент принятия решения о приостановке лицензий каналов было минимум четыре аргумента, которые комиссия по чрезвычайным ситуациям посчитала весомыми. Речь идет о нарушениях Кодекса телевидения и радиовещания, включении владельцев каналов в станционные списки, поддержке этих лиц, а также о "пропаганде войны". Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию "закона Магнитского", которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.
https://ria.ru/20221222/moldaviya-1840223399.html
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в мире, сергей литвиненко, молдавия, москва, украина
В мире, Сергей Литвиненко, Молдавия, Москва, Украина
23:53 22.12.2022
 
Глава минюста Молдавии назвал запрещенные каналы угрозой госбезопасности

Глава минюста Молдавии Литвиненко назвал запрещенные каналы угрозой госбезопасности

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЭкран телевизора с изображением эфирного шума
Экран телевизора с изображением эфирного шума - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Экран телевизора с изображением эфирного шума. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 дек - РИА Новости. Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко полагает, что телеканалы, лицензии которых были приостановлены, могут не вернуться к работе и после завершения действия режима ЧП, поскольку они угрожают государственной безопасности.
Власти Молдавии 16 декабря приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры. Российский МИД добавил, что такие действия являются надругательством над принципом плюрализма СМИ и грубейшим попранием права на свободу доступа к информации, также Москва квалифицирует это как "циничное ущемление прав национальных меньшинств".
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"Почему вы думаете, что режим ЧП закончится в январе или феврале? Думаю, что у нас будет решение по этим телеканалам. В ситуации, когда эти каналы пропагандируют войну, манипулируют общественным мнением, поддерживают лиц, включенных в санкционные списки, все они являются угрозой для безопасности государства, поэтому власти не могут бездействовать", - сказал Литвиненко в эфире телеканала TV8.
По его словам, на момент принятия решения о приостановке лицензий каналов было минимум четыре аргумента, которые комиссия по чрезвычайным ситуациям посчитала весомыми. Речь идет о нарушениях Кодекса телевидения и радиовещания, включении владельцев каналов в станционные списки, поддержке этих лиц, а также о "пропаганде войны".
Литвиненко ранее сообщил, что правительство разработало свою версию "закона Магнитского", которая "переносит международные санкции в законодательство Молдавии". Документ предусматривает санкции не только против физических и юридических лиц, но и против масс-медиа. Согласно проекту, совет телевидения и радио сможет отзывать лицензии у компаний, принадлежащих или связанных с людьми, которых коснулись санкции. Также совет сможет отзывать лицензию, если телеканал "продвигает" тех, кто попал в список.
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