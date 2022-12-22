https://ria.ru/20221222/ucheniya-1840467540.html

Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск

Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 22.12.2022

Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T11:30

2022-12-22T11:30

2022-12-22T11:30

безопасность

белоруссия

россия

александр лукашенко

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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на территории республики: учения более масштабны из-за внешних угроз. "Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал президент в четверг на совещании об итогах проверки силового блока страны. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь. Он напомнил, что у Белоруссии и России согласно давним договоренностям создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул Лукашенко. Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, сергей шойгу