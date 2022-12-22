https://ria.ru/20221222/ucheniya-1840467540.html
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 22.12.2022
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:30
2022-12-22T11:30
2022-12-22T11:30
безопасность
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
сергей шойгу
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на территории республики: учения более масштабны из-за внешних угроз. "Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал президент в четверг на совещании об итогах проверки силового блока страны. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь. Он напомнил, что у Белоруссии и России согласно давним договоренностям создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул Лукашенко. Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20221221/manevry-1840196939.html
https://ria.ru/20221220/gotovnost-1840125361.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Шойгу
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск
Лукашенко призвал не искать конспирологию в учениях группировки войск России и Белоруссии
МИНСК, 22 дек – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил
, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на территории республики: учения более масштабны из-за внешних угроз.
"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал президент в четверг на совещании об итогах проверки силового блока страны. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
Он напомнил, что у Белоруссии и России согласно давним договоренностям создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.