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Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 22.12.2022
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Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск - РИА Новости, 22.12.2022
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:30
2022-12-22T11:30
безопасность
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
сергей шойгу
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на территории республики: учения более масштабны из-за внешних угроз. "Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал президент в четверг на совещании об итогах проверки силового блока страны. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь. Он напомнил, что у Белоруссии и России согласно давним договоренностям создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул Лукашенко. Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
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безопасность, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин, сергей шойгу
Безопасность, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Сергей Шойгу
11:30 22.12.2022
 
Лукашенко прокомментировал учения российско-белорусской группировки войск

Лукашенко призвал не искать конспирологию в учениях группировки войск России и Белоруссии

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкЭпизод совместных учений России и Белоруссии
Эпизод совместных учений России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Эпизод совместных учений России и Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 22 дек – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не нужно искать конспирологию в тренировках совместной белорусско-российской группировки войск на территории республики: учения более масштабны из-за внешних угроз.
"Хочешь мира - готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу перемещения вооруженных сил Беларуси и совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", - сказал президент в четверг на совещании об итогах проверки силового блока страны. Слова Лукашенко приводит Sputnik Беларусь.
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Минобороны показало совместные маневры российских и белорусских военных
Он напомнил, что у Белоруссии и России согласно давним договоренностям создана группировка вооруженных сил для совместного реагирования на угрозы Союзному государству. "Мы проводили и проводим тренировки. Сейчас они в силу сложившейся ситуации и угроз более масштабны. Поэтому мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным, и совместную группировку вооруженных сил, и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", - подчеркнул Лукашенко.
Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее 9 тысяч. Российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в их числе - авиационная составляющая региональной группировки войск. Также в Белоруссию в рамках развертываемой белорусско-российской группировки войск из РФ запланировано прибытие около 170 танков, до 200 боевых бронированных машин и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм.
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщал, что Россия и Белоруссия с 22 октября проводят боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
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