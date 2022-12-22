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Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана - РИА Новости, 22.12.2022
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Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана - РИА Новости, 22.12.2022
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана
Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:04
2022-12-22T16:04
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 10 августа в селе Красные Четаи пьяный 71-летний обвиняемый в квартире, где он проживал с 92-летней родственницей-ветераном и тружеником тыла, "пользуясь ее беспомощным в силу возраста состоянием, нанес ей не менее 50 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела". Пенсионерка скончалась на месте. Ее убийство Следственный комитет квалифицировал по части 2 статьи 105 УК РФ - то есть как особо жестокое. "Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется", - говорится в сообщении СУСК. Как уточняет прокуратура Чувашии, дело будет рассматривать Верховный суд республики.
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россия
чувашская республика (чувашия)
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россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
16:04 22.12.2022
 
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана

Житель Чувашии предстанет перед судом за убийство ветерана Великой Отечественной войны

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 10 августа в селе Красные Четаи пьяный 71-летний обвиняемый в квартире, где он проживал с 92-летней родственницей-ветераном и тружеником тыла, "пользуясь ее беспомощным в силу возраста состоянием, нанес ей не менее 50 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела".
Пенсионерка скончалась на месте. Ее убийство Следственный комитет квалифицировал по части 2 статьи 105 УК РФ - то есть как особо жестокое.
"Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточняет прокуратура Чувашии, дело будет рассматривать Верховный суд республики.
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РоссияПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Чувашская Республика (Чувашия)
 
 
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