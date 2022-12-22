https://ria.ru/20221222/ubiystvo-1840583163.html

Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана

Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана - РИА Новости, 22.12.2022

Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана

Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:04

2022-12-22T16:04

2022-12-22T16:04

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 10 августа в селе Красные Четаи пьяный 71-летний обвиняемый в квартире, где он проживал с 92-летней родственницей-ветераном и тружеником тыла, "пользуясь ее беспомощным в силу возраста состоянием, нанес ей не менее 50 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела". Пенсионерка скончалась на месте. Ее убийство Следственный комитет квалифицировал по части 2 статьи 105 УК РФ - то есть как особо жестокое. "Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется", - говорится в сообщении СУСК. Как уточняет прокуратура Чувашии, дело будет рассматривать Верховный суд республики.

https://ria.ru/20221222/srok-1840539171.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)