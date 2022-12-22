https://ria.ru/20221222/ubiystvo-1840583163.html
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана - РИА Новости, 22.12.2022
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана
Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:04
2022-12-22T16:04
2022-12-22T16:04
россия
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости. Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, вечером 10 августа в селе Красные Четаи пьяный 71-летний обвиняемый в квартире, где он проживал с 92-летней родственницей-ветераном и тружеником тыла, "пользуясь ее беспомощным в силу возраста состоянием, нанес ей не менее 50 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела". Пенсионерка скончалась на месте. Ее убийство Следственный комитет квалифицировал по части 2 статьи 105 УК РФ - то есть как особо жестокое. "Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется", - говорится в сообщении СУСК. Как уточняет прокуратура Чувашии, дело будет рассматривать Верховный суд республики.
https://ria.ru/20221222/srok-1840539171.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), чувашская республика (чувашия)
Россия, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Чувашская Республика (Чувашия)
Жителя Чувашии будут судить за убийство ветерана
Житель Чувашии предстанет перед судом за убийство ветерана Великой Отечественной войны
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек - РИА Новости.
Житель Чувашии предстанет перед судом за жестокое убийство 92-летней женщины – ветерана Великой Отечественной войны, сообщает
региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, вечером 10 августа в селе Красные Четаи пьяный 71-летний обвиняемый в квартире, где он проживал с 92-летней родственницей-ветераном и тружеником тыла, "пользуясь ее беспомощным в силу возраста состоянием, нанес ей не менее 50 ударов руками и ногами по голове и другим частям тела".
Пенсионерка скончалась на месте. Ее убийство Следственный комитет квалифицировал по части 2 статьи 105 УК РФ - то есть как особо жестокое.
"Злоумышленник был задержан. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания обвиняемого невменяемым не имеется", - говорится в сообщении СУСК.
Как уточняет прокуратура Чувашии, дело будет рассматривать Верховный суд республики.