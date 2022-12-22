https://ria.ru/20221222/turtsiya-1840552555.html

Турция потребовала экстрадиции из Швеции 42 человек, сообщили СМИ

Турция потребовала экстрадиции из Швеции 42 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.12.2022

Турция потребовала экстрадиции из Швеции 42 человек, сообщили СМИ

Турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек, сообщила в четверг радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:49

2022-12-22T14:49

2022-12-22T14:49

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ЦЮРИХ, 22 дек - РИА Новости. Турецкие власти расширили список лиц, которых требуют экстрадировать из Швеции, с 33 до 42 человек, сообщила в четверг радиостанция Radio Sweden. "По информации Radio Sweden, Турция требует экстрадиции из Швеции большего числа людей, чем было известно ранее. Явное большинство из них обвиняется в принадлежности к организациям, которые в Турции считаются террористическими", - говорится в сообщении. По данным радиостанции, список был расширен с 33 до 42 человек. Предположительно, 16 лиц связаны с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК), 12 человек - с движением Гюлена, которое Анкара считает террористическим, семь человек - с левыми группировками. По информации СМИ, еще семь лиц обвиняются в разного рода уголовных преступлениях, например, в контрабанде. Экстрадиция лиц, которых Турция обвиняет в терроризме, является одним из ключевых условий для ратификации Анкарой вступления Швеции в НАТО. При этом в минувший понедельник Верховный суд Швеции запретил экстрадицию в Турцию журналиста Бюлента Кенеша, обвиняемого Анкарой в попытке госпереворота в 2016. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - это Венгрия и Турция.

https://ria.ru/20221206/turtsiya-1836611353.html

https://ria.ru/20221222/nato-1840522869.html

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в мире, турция, швеция, нато