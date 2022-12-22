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ЦБ России не позволил вывести в тень 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.12.2022
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ЦБ России не позволил вывести в тень 28 миллиардов рублей
ЦБ России не позволил вывести в тень 28 миллиардов рублей - РИА Новости, 22.12.2022
ЦБ России не позволил вывести в тень 28 миллиардов рублей
Российские банки за счет работы антиотмывочной платформы Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК) не дали вывести в теневой оборот уже 28 миллиардов рублей,... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:02
2022-12-22T10:24
экономика
ольга скоробогатова
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские банки за счет работы антиотмывочной платформы Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК) не дали вывести в теневой оборот уже 28 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗСК в полном объеме заработала с 1 июля этого года. При этом подключать к ней банки в пилотном режиме ЦБ начал с конца марта. "Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 миллиардов рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска", — сообщили в ЦБ. По последним данным регулятора, в антиотмывочном сервисе доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к низкому уровню риска, так называемых "зеленых" клиентов, составляет 98,1%, "желтых" (среднего уровня риска) — 1,1%, "красных" (высокого уровня риска) — 0,8%. "При этом мы фиксируем снижение количества отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска в платформе ЗСК более чем на треть", — добавили в пресс-службе ЦБ. Летом зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова рассказывала, что регулятор планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы на физлиц и до конца года обсудит этот вопрос с банками. В пресс-службе регулятора сказали, что о конкретных сроках включения в платформу сведений по населению говорить пока преждевременно.
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экономика, ольга скоробогатова, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ольга Скоробогатова, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
05:02 22.12.2022 (обновлено: 10:24 22.12.2022)
 
ЦБ России не позволил вывести в тень 28 миллиардов рублей

Антиотмывочная платформа ЦБ России не позволила вывести в тень 28 миллиардов рублей

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка
Государственный флаг России на здании Центрального банка - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Российские банки за счет работы антиотмывочной платформы Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК) не дали вывести в теневой оборот уже 28 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России.
Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ЗСК в полном объеме заработала с 1 июля этого года. При этом подключать к ней банки в пилотном режиме ЦБ начал с конца марта.
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"Банки не допустили вывод в теневой оборот 28 миллиардов рублей, отказав в проведении операций клиентам с высоким уровнем риска", — сообщили в ЦБ.
По последним данным регулятора, в антиотмывочном сервисе доля юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отнесенных к низкому уровню риска, так называемых "зеленых" клиентов, составляет 98,1%, "желтых" (среднего уровня риска) — 1,1%, "красных" (высокого уровня риска) — 0,8%.
"При этом мы фиксируем снижение количества отказов кредитных организаций клиентам с низким уровнем риска в платформе ЗСК более чем на треть", — добавили в пресс-службе ЦБ.
Летом зампред ЦБ России Ольга Скоробогатова рассказывала, что регулятор планирует распространить действие своей антиотмывочной платформы на физлиц и до конца года обсудит этот вопрос с банками. В пресс-службе регулятора сказали, что о конкретных сроках включения в платформу сведений по населению говорить пока преждевременно.
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