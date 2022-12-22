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В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год - РИА Новости, 22.12.2022
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В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год
В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год - РИА Новости, 22.12.2022
В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год
По итогам 2022 года на общественном транспорте Москвы совершено около 2,15 миллиарда поездок, это почти на 7% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T16:07
2022-12-22T16:08
общество
максим ликсутов
москва
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года на общественном транспорте Москвы совершено около 2,15 миллиарда поездок, это почти на 7% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По итогам 2022 года с учетом последних дней, мы сделали прогноз, это будет 2 миллиарда 150 миллионов поездок на метро, МЦК, наземном городском транспорте. Это почти на 7% больше, чем в 2021 году", - сказал Ликсутов. Также заммэра отметил, что по сравнению с 2020 годом рост пассажиропотока МЦД по итогам этого года превысил 30%. Кроме того, по словам Ликсутова, В 2022 году на дорогах Москвы стало в среднем на 5% меньше машин. "В 2022 году на дорогах Москвы стало меньше машин, примерно, минус 140 тысяч автомобилей. Абсолютное большинство этих автомобилистов пересело на городской транспорт", - сказал Ликсутов. Ликсутов отметил, что в 2022 году количество поездок на такси в сутки превысило 1,2 миллиона, это на 12% больше, чем в декабре 2021 года и на 57% к уровню 2019 года. Почти 100% поездок совершается с водителями, зарегистрированными в городской системе. Кроме того, москвичи стали чаще выбирать каршеринг. В сравнении с 2021 годом среднее время аренды в 2022 году увеличилось на 14% и составило 61 минуту, а среднее расстояние увеличилось на 11% или на 18 километров. Благодаря новым правилам въезда в Москве стало меньше грузовиков — на 16% по сравнению с прошлым годом.
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общество, максим ликсутов , москва, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Максим Ликсутов , Москва, Московское центральное кольцо (МЦК)
16:07 22.12.2022 (обновлено: 16:08 22.12.2022)
 
В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год

Ликсутов: москвичи 2,15 миллиарда раз воспользовались общественным транспортом за год

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЭлектробус в Москве
Электробус в Москве - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года на общественном транспорте Москвы совершено около 2,15 миллиарда поездок, это почти на 7% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"По итогам 2022 года с учетом последних дней, мы сделали прогноз, это будет 2 миллиарда 150 миллионов поездок на метро, МЦК, наземном городском транспорте. Это почти на 7% больше, чем в 2021 году", - сказал Ликсутов.
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Также заммэра отметил, что по сравнению с 2020 годом рост пассажиропотока МЦД по итогам этого года превысил 30%.
Кроме того, по словам Ликсутова, В 2022 году на дорогах Москвы стало в среднем на 5% меньше машин.
"В 2022 году на дорогах Москвы стало меньше машин, примерно, минус 140 тысяч автомобилей. Абсолютное большинство этих автомобилистов пересело на городской транспорт", - сказал Ликсутов.
Ликсутов отметил, что в 2022 году количество поездок на такси в сутки превысило 1,2 миллиона, это на 12% больше, чем в декабре 2021 года и на 57% к уровню 2019 года. Почти 100% поездок совершается с водителями, зарегистрированными в городской системе.
Кроме того, москвичи стали чаще выбирать каршеринг. В сравнении с 2021 годом среднее время аренды в 2022 году увеличилось на 14% и составило 61 минуту, а среднее расстояние увеличилось на 11% или на 18 километров. Благодаря новым правилам въезда в Москве стало меньше грузовиков — на 16% по сравнению с прошлым годом.
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ОбществоМаксим ЛиксутовМоскваМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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