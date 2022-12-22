https://ria.ru/20221222/transport-1840583783.html

В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год

В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год - РИА Новости, 22.12.2022

В Москве посчитали количество поездок на общественном транспорте за год

По итогам 2022 года на общественном транспорте Москвы совершено около 2,15 миллиарда поездок, это почти на 7% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T16:07

2022-12-22T16:07

2022-12-22T16:08

общество

максим ликсутов

москва

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. По итогам 2022 года на общественном транспорте Москвы совершено около 2,15 миллиарда поездок, это почти на 7% больше, чем в 2021 году, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. "По итогам 2022 года с учетом последних дней, мы сделали прогноз, это будет 2 миллиарда 150 миллионов поездок на метро, МЦК, наземном городском транспорте. Это почти на 7% больше, чем в 2021 году", - сказал Ликсутов. Также заммэра отметил, что по сравнению с 2020 годом рост пассажиропотока МЦД по итогам этого года превысил 30%. Кроме того, по словам Ликсутова, В 2022 году на дорогах Москвы стало в среднем на 5% меньше машин. "В 2022 году на дорогах Москвы стало меньше машин, примерно, минус 140 тысяч автомобилей. Абсолютное большинство этих автомобилистов пересело на городской транспорт", - сказал Ликсутов. Ликсутов отметил, что в 2022 году количество поездок на такси в сутки превысило 1,2 миллиона, это на 12% больше, чем в декабре 2021 года и на 57% к уровню 2019 года. Почти 100% поездок совершается с водителями, зарегистрированными в городской системе. Кроме того, москвичи стали чаще выбирать каршеринг. В сравнении с 2021 годом среднее время аренды в 2022 году увеличилось на 14% и составило 61 минуту, а среднее расстояние увеличилось на 11% или на 18 километров. Благодаря новым правилам въезда в Москве стало меньше грузовиков — на 16% по сравнению с прошлым годом.

https://ria.ru/20221222/moskva-1840544183.html

https://ria.ru/20220909/liksutov-1815586825.html

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общество, максим ликсутов , москва, московское центральное кольцо (мцк)