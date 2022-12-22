https://ria.ru/20221222/telekanal-1840397892.html
Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник
Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник - РИА Новости, 22.12.2022
Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник
Немецкий телеканал ARD TV принял решение закрыть офис в секторе Газа и уволить его сотрудников без объяснения причин, сообщил РИА Новости источник из офиса ARD... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T00:39
2022-12-22T00:39
2022-12-22T00:39
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израиль
сектор газа
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ГАЗА, 22 дек - РИА Новости, Тарик Альян. Немецкий телеканал ARD TV принял решение закрыть офис в секторе Газа и уволить его сотрудников без объяснения причин, сообщил РИА Новости источник из офиса ARD TV в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости заместитель главы профсоюза палестинских журналистов в секторе Газа Тахсин аль-Асталь, профсоюз отслеживает соблюдение всех необходимых юридических процедур в отношении уволенных журналистов, чтобы их права были соблюдены. Немецкая телекомпания ARD считается одной из старейших в секторе Газа и работает там уже почти 20 лет. Западные СМИ в последнее время прекратили сотрудничать со многими журналистами на Западном берегу и в секторе Газа под различными предлогами, а также отзывали международные награды у ряда журналистов в результате кампаний, проводимых Израилем против палестинских журналистов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сектор газа
В мире, Израиль, Сектор Газа
Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник
Телеканал ARD TV закрыл офис в секторе Газа и уволил сотрудников без объяснения причин
ГАЗА, 22 дек - РИА Новости, Тарик Альян. Немецкий телеканал ARD TV принял решение закрыть офис в секторе Газа и уволить его сотрудников без объяснения причин, сообщил РИА Новости источник из офиса ARD TV в секторе Газа.
"Руководство канала проинформировало журналистов об окончательном прекращении работы в конце декабря, идет юридический спор о правах работников. Мотивы этого решения представляются политическими, связанными с желанием положить конец любому присутствию палестинского сектора Газа в международных СМИ в свете снижения интереса к освещению в прессе палестинской проблемы", - отметил источник.
Как сообщил РИА Новости заместитель главы профсоюза палестинских журналистов в секторе Газа Тахсин аль-Асталь, профсоюз отслеживает соблюдение всех необходимых юридических процедур в отношении уволенных журналистов, чтобы их права были соблюдены.
Немецкая телекомпания ARD считается одной из старейших в секторе Газа и работает там уже почти 20 лет.
Западные СМИ в последнее время прекратили сотрудничать со многими журналистами на Западном берегу и в секторе Газа под различными предлогами, а также отзывали международные награды у ряда журналистов в результате кампаний, проводимых Израилем против палестинских журналистов.