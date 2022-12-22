https://ria.ru/20221222/telekanal-1840397892.html

Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник

Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник - РИА Новости, 22.12.2022

Немецкий телеканал закрыл офис в секторе Газа, сообщил источник

Немецкий телеканал ARD TV принял решение закрыть офис в секторе Газа и уволить его сотрудников без объяснения причин, сообщил РИА Новости источник из офиса ARD... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T00:39

2022-12-22T00:39

2022-12-22T00:39

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ГАЗА, 22 дек - РИА Новости, Тарик Альян. Немецкий телеканал ARD TV принял решение закрыть офис в секторе Газа и уволить его сотрудников без объяснения причин, сообщил РИА Новости источник из офиса ARD TV в секторе Газа. Как сообщил РИА Новости заместитель главы профсоюза палестинских журналистов в секторе Газа Тахсин аль-Асталь, профсоюз отслеживает соблюдение всех необходимых юридических процедур в отношении уволенных журналистов, чтобы их права были соблюдены. Немецкая телекомпания ARD считается одной из старейших в секторе Газа и работает там уже почти 20 лет. Западные СМИ в последнее время прекратили сотрудничать со многими журналистами на Западном берегу и в секторе Газа под различными предлогами, а также отзывали международные награды у ряда журналистов в результате кампаний, проводимых Израилем против палестинских журналистов.

https://ria.ru/20221204/udary-1836162985.html

израиль

сектор газа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, израиль, сектор газа