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Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине - РИА Новости, 22.12.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/tekhnika-1840657913.html
Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине
Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине - РИА Новости, 22.12.2022
Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине
Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T19:08
2022-12-22T19:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
нато
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину, заявил президент России Владимир Путин."Практически мы все повыбивали, повыжгли там несколько десятков, можно насчитать, единиц бронетехники, ну, сотни там, еще чего-то, в таком масштабе. Но выбили много - это правда", - сказал он на пресс-конференции.Он подчеркнул, что это не значит, что у стран НАТО нет другой техники.
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в мире, россия, украина, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, НАТО
19:08 22.12.2022 (обновлено: 19:20 22.12.2022)
 
Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине

Путин: Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину

© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в медиабанкУничтоженный украинский танк
Уничтоженный украинский танк - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Уничтоженный украинский танк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину, заявил президент России Владимир Путин.
"Практически мы все повыбивали, повыжгли там несколько десятков, можно насчитать, единиц бронетехники, ну, сотни там, еще чего-то, в таком масштабе. Но выбили много - это правда", - сказал он на пресс-конференции.
Он подчеркнул, что это не значит, что у стран НАТО нет другой техники.
Вид на Киево-Печерскую лавру в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря, 08:00
Украинское командование ждет русские танки в Киеве
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
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