https://ria.ru/20221222/tekhnika-1840657913.html

Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине

Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине - РИА Новости, 22.12.2022

Путин заявил, что Россия выбила много советской техники на Украине

Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T19:08

2022-12-22T19:08

2022-12-22T19:20

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Россия выбила много советской техники, поставляемой Западом на Украину, заявил президент России Владимир Путин."Практически мы все повыбивали, повыжгли там несколько десятков, можно насчитать, единиц бронетехники, ну, сотни там, еще чего-то, в таком масштабе. Но выбили много - это правда", - сказал он на пресс-конференции.Он подчеркнул, что это не значит, что у стран НАТО нет другой техники.

https://ria.ru/20221221/ukraina-1840082884.html

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в мире, россия, украина, владимир путин, нато