https://ria.ru/20221222/talisman-1840540544.html

МРК представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Праздника весны

МРК представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Праздника весны - РИА Новости, 22.12.2022

МРК представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Праздника весны

Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны (Нового года по лунному календарю). РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T14:34

2022-12-22T14:34

2022-12-22T14:34

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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны (Нового года по лунному календарю).Его транслируют ежегодно в канун праздника. В этот раз его покажут 21 января.Талисманом предстоящего концерта стал заяц Туюаньюань. Его создали с использованием методов анализа больших данных. Прототипом Туюаньюань стала аньхойская пищуха – древнейший представитель зайцеобразных, живший 62 миллиона лет назад.К талисману Туюаньюань отсылает и логотип концерта. Также в нем угадывается написанный скорописью иероглиф "Мао", который с китайского переводится как "год Зайца".

https://ria.ru/20221220/kitay-1839943769.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай