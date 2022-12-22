https://ria.ru/20221222/talisman-1840540544.html
МРК представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Праздника весны
МРК представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Праздника весны - РИА Новости, 22.12.2022
МРК представила талисман и логотип гала-концерта по случаю Праздника весны
Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны (Нового года по лунному календарю). РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:34
2022-12-22T14:34
2022-12-22T14:34
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МОСКВА, 22 дек - Проект "Россия-Китай: Главное". Медиакорпорация Китая представила талисман гала-концерта по случаю Праздника весны (Нового года по лунному календарю).Его транслируют ежегодно в канун праздника. В этот раз его покажут 21 января.Талисманом предстоящего концерта стал заяц Туюаньюань. Его создали с использованием методов анализа больших данных. Прототипом Туюаньюань стала аньхойская пищуха – древнейший представитель зайцеобразных, живший 62 миллиона лет назад.К талисману Туюаньюань отсылает и логотип концерта. Также в нем угадывается написанный скорописью иероглиф "Мао", который с китайского переводится как "год Зайца".
https://ria.ru/20221220/kitay-1839943769.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
Россия-Китай: Главное, Китай