https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html

Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года

Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022

Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года

В наступающем году мы ждем новых интересных дел, оперативных расследований и интересных судебных прецедентов. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:34

2022-12-22T10:34

2022-12-22T10:34

происшествия

россия

открытое правительство

генеральная прокуратура рф

интеко

сергей фургал

виктор батурин

пол уилан

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В наступающем году мы ждем новых интересных дел, оперативных расследований и интересных судебных прецедентов. Судам предстоит вынести решения по громким делам, за расследованием которых мы следили несколько лет. Приговора ждут бывший министр Михаил Абызов, экс-губернаторы Сергей Фургал и Иван Белозерцев. Продолжатся расследования и будут вынесены первые приговоры по делам о получении денег за "блоки" на упоминания в телеграм-каналах. "Пожизненный" губернатор В грядущем году присяжным заседателям предстоит решить судьбу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Дело слушается не в Хабаровске, о чём просила защита, а в Подмосковье. Такое решение приято в связи с тем, что, по мнению Генпрокуратуры, на Дальнем Востоке у Фургала чересчур много связей и политического капитала, способных повлиять на объективность судебного процесса. Дело Фургала куда менее обыденное, чем у других его бывших коллег-губернаторов, которые зачастую попадались на мошенничестве и взятках. За убийство и оборот оружия ему грозит, в том числе, пожизненное лишение свободы. Фургал не признает вину и надеется на присяжных, которым вряд ли легко разобраться в преступлениях, берущих начало в 2004 году. Заседатели осилили уже около 70 слушаний, их количество наверняка дойдет и до ста. Забрали всё Тоже не в своем регионе будут судить бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он, как считает следствие, получал от бизнесмена Бориса Шпигеля за госконтракты деньги, швейцарские часы, пользовался автомобилем представительского класса, а компания "Биотэк" поставляла лекарства и медицинские изделия для местной системы здравоохранения. По всем правилам подсудности дело должны были направить в Пензу, но Верховный суд РФ решил слушать его поближе к "Матросской тишине", где находятся обвиняемые. Теперь Шпигелю, который в заключении перенес инфаркт, COVID, несколько операций и из-за нестабильного состояния не может передвигаться за пределами изолятора без сопровождения медиков, не придется долго трястись в дороге по пути в Измайловский суд. Суду в 2023 году также предстоит решить судьбу имущества обвиняемых на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля. По словам последнего, забрали даже украшения его дочери, которые ей дарил бывший супруг певец Николай Басков. Шпион, выйди вон Осужденный в России за шпионаж бывший американский морпех Пол Уилан будто бы имел бронь на самолёт, который увезёт его домой при первом же обмене заключенными между Россией и США. К несчастью для Пола, который находится в нашей стране под стражей с января 2019 года, в поле зрения правоохранителей попала американка Бриттни Грайнер. Одна из лучших баскетболисток мира допустила оплошность, взяв в Россию жидкость с содержанием наркотика, за что получила 9 лет колонии. На время Грайнер стала упоминаться американскими официальными лицами гораздо чаще, но в этом не было ничего удивительного, ведь Уилан уже довольно давно содержится в мордовской колонии. Спортсменка же, хоть и (в отличие от Уилана) признала вину и не выступала с политическими заявлениями, была осуждена несколько месяцев назад. В начале декабря неожиданно, без каких-либо предпосылок, было объявлено о свершившемся обмене заключенными между двумя странами, да ещё какими заключенными! Домой отправился Виктор Бут, самый статусный россиянин, попавший в американскую пенитенциарную систему. В обратном направлении, вопреки ожиданиям, поехала Грайнер, а не Уилан, который и по назначенному наказанию, и по серьезности обвинений подходит Буту значительно лучше. Реакция на возвращение Грайнер получилась смешанной, американцы в социальных сетях указывали на некоторую несправедливость, ведь Уилан значительно дольше находится в неволе, наказание у него почти в два раза более строгое, а ещё он морпех – их бросать нельзя. Высказалась даже бывшая окружая судья Шира Шейндлин, которая назначила Буту 25 лет тюрьмы. По её мнению, обмен получился не слишком-то равноценным. Уилан снова на первой строчке кандидатов на подобную рокировку, однако она может случиться как в ближайшее время, так и никогда. Компромат по цене свободы Следующий год покажет, как будет развиваться следствие и складываться судебная практика по делам о получении денег за "блоки" на упоминания в телеграм-каналах. Самым громким таким делом оказался арест Кирилла Суханова, коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media", и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в телеграм-канале "Тушите свет". История потрепала нервы Собчак, которая перед арестом Суханова покинула страну – как выяснилось, по израильскому паспорту. Потом она вернулась и извинялась перед Чемезовым за нерадивых сотрудников. Схожая ситуация произошла с журналисткой Александрой Баязитовой, попавшей в СИЗО за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за "блок" негативной информации в канале "Адские бабки". Как рассказывала адвокат другой фигурантки этого дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, на первый месяц "блок" обошелся банкиру в 420 тысяч рублей, после чего девушки хотели перевести "предприятие" на оптовые рельсы - 1,2 миллиона рублей за три месяца. Однако их "поезду" не суждено было разогнаться. Гугл - банкрот Компания Google, как ожидается, в наступающем году продолжит добиваться банкротства своей российской "дочки". Общий размер денежных обязательств российского отделения перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда - 271 миллион рублей, по обязательным платежам – около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. Платежный баланс пока положительный – сумма, которую "Гуглу" задолжали собственные контрагенты, с лихвой может покрыть текущие обязательства. Однако в решении суда еще не учтен неуплаченный оборотный штраф на 21,7 миллиарда рублей. Первый - на 7,22 миллиарда рублей - уже погашен, а будут ли в дальнейшем назначены новые, покажет время. Покидая шоу-бизнес Одно время бизнесмен Виктор Батурин ярчайше блистал. Устав от коммерческих забот, мужчина начал попадать в сводки бульварной прессы в качестве супруга продюсера Яны Рудковской. Прямо скажем, посвященные Батурину фельетоны были мрачными, в одном из них он выселяет какую-то бабушку из её собственного жилья, в другом тиранит Рудковскую и даже угрожает ей расправой. Тем не менее, Батурина прессе обсуждать интересно, ведь такое комбо ещё поискать – шурин Юрия Лужкова, миллионер, харизматик, а позднее и уголовник. Входивший в руководство девелоперской компании "Интеко" Батурин большую часть десятых годов провёл в судах, их итогом стали одно условное осуждение, одно закрытое дело за истечением сроков давности, одно реальное лишение свободы. Потом Батурин пропал с радаров общественного внимания, однако у правоохранителей вопросы к коммерсанту не закончились. Новое уголовное дело возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко". Миллионер содержится под стражей с июля 2021 года, сейчас один из столичных судов Москвы рассматривает его дело по существу. По всей видимости, Батурин устал, решил признать вину и скорее расправиться с новыми обвинениями. В 2023 году он, вероятно, отправится отбывать срок в исправительную колонию. Из Открытого правительства в закрытое В наступающем году, суд, как ожидается, наконец-то решит судьбу задержанного еще весной 2019 года бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Еще до приговора суд взыскал с него 32,5 миллиарда рублей, а теперь вынесет решение в отношении бывшего министра и 11 его предполагаемых подельников. Из-за большого числа подсудимых и адвокатов в Преображенском суде Москвы не нашлось подходящего зала - пришлось рассматривать дело на выездных заседаниях в Мосгорсуде. Его коллега и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, арестованный на три года раньше, уже успел получить срок за взятку, отбыть его и выйти из колонии. Главный связист пропал с радаров В наступающем году мы надеемся узнать, как же суд распорядится судьбой генерала Арсланова. Зимой 2020 года следствие обвинило замглавы Генштаба ВС РФ, начальника главного управления связи Халила Арсланова в хищении 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций. Генерал отверг обвинения и поинтересовался, откуда следователь взял эту сумму, если в свободной продаже использующихся только для нужд армии радиостанций "Азарт Р-187Р1" нет, равно как нет и рыночной цены. Позже ему добавили эпизод с вымогательством взятки в 12 миллионов рублей от главы "Ярославского радиозавода", которому он якобы оказывал покровительство. Пока шло следствие, сыну генерала поступали угрозы в Telegram якобы с требованием выплатить 150 миллионов рублей, иначе его отца ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях". Проверка сообщений ни к чему не привела, а шантажист своего слова не сдержал – слушания в 235-м гарнизонном военном суде идут полным ходом. Пока защита пытается доказать невиновность генерала, прокурор потребовал взыскать с фигурантов в пользу Минобороны в счет ущерба 402 миллиона 368 тысяч рублей. Параллельно в гражданском производстве у генерала отобрали ипотечную квартиру. Проповеди с душком экстремизма Сторонники мятежного бывшего схиигумена, религиозного деятеля и экзорциста Сергия (Николая Романова) как-то перед входом в суд окропили прокурора святой водой. Поможет ли это их учителю - мы скоро узнаем. Настоятеля Среднеуральского монастыря, который правоохранителям пришлось брать практически штурмом посреди ночи, ранее приговорили к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Монах был отлучен от церкви и лишён сана. Не успел он уехать в колонию, как ему предъявили обвинение в экстремизме. За компанию с ним под суд пошел его помощник Всеволод Могучев. Дело рассматривает Бабушкинский суд Москвы. Следствие усмотрело пропаганду ненависти к иудеям и мусульманам в видеороликах на канале Могучева. Чтобы избежать инцидентов со сторонниками старца, которые ранее устраивали драки с полицейскими, суд решил подстраховаться и закрыл заседания.

https://ria.ru/20221216/sud-1839078111.html

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https://ria.ru/20220408/abyzov-1782569907.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, интеко, сергей фургал, виктор батурин, пол уилан