Рейтинг@Mail.ru
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221222/sud-1840448703.html
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года - РИА Новости, 22.12.2022
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года
В наступающем году мы ждем новых интересных дел, оперативных расследований и интересных судебных прецедентов. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:34
2022-12-22T10:34
происшествия
россия
открытое правительство
генеральная прокуратура рф
интеко
сергей фургал
виктор батурин
пол уилан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601691566_0:0:2837:1597_1920x0_80_0_0_b374e39dcc5328b4af360361c6f20bd3.jpg
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В наступающем году мы ждем новых интересных дел, оперативных расследований и интересных судебных прецедентов. Судам предстоит вынести решения по громким делам, за расследованием которых мы следили несколько лет. Приговора ждут бывший министр Михаил Абызов, экс-губернаторы Сергей Фургал и Иван Белозерцев. Продолжатся расследования и будут вынесены первые приговоры по делам о получении денег за "блоки" на упоминания в телеграм-каналах. "Пожизненный" губернатор В грядущем году присяжным заседателям предстоит решить судьбу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Дело слушается не в Хабаровске, о чём просила защита, а в Подмосковье. Такое решение приято в связи с тем, что, по мнению Генпрокуратуры, на Дальнем Востоке у Фургала чересчур много связей и политического капитала, способных повлиять на объективность судебного процесса. Дело Фургала куда менее обыденное, чем у других его бывших коллег-губернаторов, которые зачастую попадались на мошенничестве и взятках. За убийство и оборот оружия ему грозит, в том числе, пожизненное лишение свободы. Фургал не признает вину и надеется на присяжных, которым вряд ли легко разобраться в преступлениях, берущих начало в 2004 году. Заседатели осилили уже около 70 слушаний, их количество наверняка дойдет и до ста. Забрали всё Тоже не в своем регионе будут судить бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он, как считает следствие, получал от бизнесмена Бориса Шпигеля за госконтракты деньги, швейцарские часы, пользовался автомобилем представительского класса, а компания "Биотэк" поставляла лекарства и медицинские изделия для местной системы здравоохранения. По всем правилам подсудности дело должны были направить в Пензу, но Верховный суд РФ решил слушать его поближе к "Матросской тишине", где находятся обвиняемые. Теперь Шпигелю, который в заключении перенес инфаркт, COVID, несколько операций и из-за нестабильного состояния не может передвигаться за пределами изолятора без сопровождения медиков, не придется долго трястись в дороге по пути в Измайловский суд. Суду в 2023 году также предстоит решить судьбу имущества обвиняемых на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля. По словам последнего, забрали даже украшения его дочери, которые ей дарил бывший супруг певец Николай Басков. Шпион, выйди вон Осужденный в России за шпионаж бывший американский морпех Пол Уилан будто бы имел бронь на самолёт, который увезёт его домой при первом же обмене заключенными между Россией и США. К несчастью для Пола, который находится в нашей стране под стражей с января 2019 года, в поле зрения правоохранителей попала американка Бриттни Грайнер. Одна из лучших баскетболисток мира допустила оплошность, взяв в Россию жидкость с содержанием наркотика, за что получила 9 лет колонии. На время Грайнер стала упоминаться американскими официальными лицами гораздо чаще, но в этом не было ничего удивительного, ведь Уилан уже довольно давно содержится в мордовской колонии. Спортсменка же, хоть и (в отличие от Уилана) признала вину и не выступала с политическими заявлениями, была осуждена несколько месяцев назад. В начале декабря неожиданно, без каких-либо предпосылок, было объявлено о свершившемся обмене заключенными между двумя странами, да ещё какими заключенными! Домой отправился Виктор Бут, самый статусный россиянин, попавший в американскую пенитенциарную систему. В обратном направлении, вопреки ожиданиям, поехала Грайнер, а не Уилан, который и по назначенному наказанию, и по серьезности обвинений подходит Буту значительно лучше. Реакция на возвращение Грайнер получилась смешанной, американцы в социальных сетях указывали на некоторую несправедливость, ведь Уилан значительно дольше находится в неволе, наказание у него почти в два раза более строгое, а ещё он морпех – их бросать нельзя. Высказалась даже бывшая окружая судья Шира Шейндлин, которая назначила Буту 25 лет тюрьмы. По её мнению, обмен получился не слишком-то равноценным. Уилан снова на первой строчке кандидатов на подобную рокировку, однако она может случиться как в ближайшее время, так и никогда. Компромат по цене свободы Следующий год покажет, как будет развиваться следствие и складываться судебная практика по делам о получении денег за "блоки" на упоминания в телеграм-каналах. Самым громким таким делом оказался арест Кирилла Суханова, коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media", и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в телеграм-канале "Тушите свет". История потрепала нервы Собчак, которая перед арестом Суханова покинула страну – как выяснилось, по израильскому паспорту. Потом она вернулась и извинялась перед Чемезовым за нерадивых сотрудников. Схожая ситуация произошла с журналисткой Александрой Баязитовой, попавшей в СИЗО за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за "блок" негативной информации в канале "Адские бабки". Как рассказывала адвокат другой фигурантки этого дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, на первый месяц "блок" обошелся банкиру в 420 тысяч рублей, после чего девушки хотели перевести "предприятие" на оптовые рельсы - 1,2 миллиона рублей за три месяца. Однако их "поезду" не суждено было разогнаться. Гугл - банкрот Компания Google, как ожидается, в наступающем году продолжит добиваться банкротства своей российской "дочки". Общий размер денежных обязательств российского отделения перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда - 271 миллион рублей, по обязательным платежам – около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму свыше 3,8 миллиарда рублей. Платежный баланс пока положительный – сумма, которую "Гуглу" задолжали собственные контрагенты, с лихвой может покрыть текущие обязательства. Однако в решении суда еще не учтен неуплаченный оборотный штраф на 21,7 миллиарда рублей. Первый - на 7,22 миллиарда рублей - уже погашен, а будут ли в дальнейшем назначены новые, покажет время. Покидая шоу-бизнес Одно время бизнесмен Виктор Батурин ярчайше блистал. Устав от коммерческих забот, мужчина начал попадать в сводки бульварной прессы в качестве супруга продюсера Яны Рудковской. Прямо скажем, посвященные Батурину фельетоны были мрачными, в одном из них он выселяет какую-то бабушку из её собственного жилья, в другом тиранит Рудковскую и даже угрожает ей расправой. Тем не менее, Батурина прессе обсуждать интересно, ведь такое комбо ещё поискать – шурин Юрия Лужкова, миллионер, харизматик, а позднее и уголовник. Входивший в руководство девелоперской компании "Интеко" Батурин большую часть десятых годов провёл в судах, их итогом стали одно условное осуждение, одно закрытое дело за истечением сроков давности, одно реальное лишение свободы. Потом Батурин пропал с радаров общественного внимания, однако у правоохранителей вопросы к коммерсанту не закончились. Новое уголовное дело возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко". Миллионер содержится под стражей с июля 2021 года, сейчас один из столичных судов Москвы рассматривает его дело по существу. По всей видимости, Батурин устал, решил признать вину и скорее расправиться с новыми обвинениями. В 2023 году он, вероятно, отправится отбывать срок в исправительную колонию. Из Открытого правительства в закрытое В наступающем году, суд, как ожидается, наконец-то решит судьбу задержанного еще весной 2019 года бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Еще до приговора суд взыскал с него 32,5 миллиарда рублей, а теперь вынесет решение в отношении бывшего министра и 11 его предполагаемых подельников. Из-за большого числа подсудимых и адвокатов в Преображенском суде Москвы не нашлось подходящего зала - пришлось рассматривать дело на выездных заседаниях в Мосгорсуде. Его коллега и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, арестованный на три года раньше, уже успел получить срок за взятку, отбыть его и выйти из колонии. Главный связист пропал с радаров В наступающем году мы надеемся узнать, как же суд распорядится судьбой генерала Арсланова. Зимой 2020 года следствие обвинило замглавы Генштаба ВС РФ, начальника главного управления связи Халила Арсланова в хищении 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций. Генерал отверг обвинения и поинтересовался, откуда следователь взял эту сумму, если в свободной продаже использующихся только для нужд армии радиостанций "Азарт Р-187Р1" нет, равно как нет и рыночной цены. Позже ему добавили эпизод с вымогательством взятки в 12 миллионов рублей от главы "Ярославского радиозавода", которому он якобы оказывал покровительство. Пока шло следствие, сыну генерала поступали угрозы в Telegram якобы с требованием выплатить 150 миллионов рублей, иначе его отца ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях". Проверка сообщений ни к чему не привела, а шантажист своего слова не сдержал – слушания в 235-м гарнизонном военном суде идут полным ходом. Пока защита пытается доказать невиновность генерала, прокурор потребовал взыскать с фигурантов в пользу Минобороны в счет ущерба 402 миллиона 368 тысяч рублей. Параллельно в гражданском производстве у генерала отобрали ипотечную квартиру. Проповеди с душком экстремизма Сторонники мятежного бывшего схиигумена, религиозного деятеля и экзорциста Сергия (Николая Романова) как-то перед входом в суд окропили прокурора святой водой. Поможет ли это их учителю - мы скоро узнаем. Настоятеля Среднеуральского монастыря, который правоохранителям пришлось брать практически штурмом посреди ночи, ранее приговорили к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Монах был отлучен от церкви и лишён сана. Не успел он уехать в колонию, как ему предъявили обвинение в экстремизме. За компанию с ним под суд пошел его помощник Всеволод Могучев. Дело рассматривает Бабушкинский суд Москвы. Следствие усмотрело пропаганду ненависти к иудеям и мусульманам в видеороликах на канале Могучева. Чтобы избежать инцидентов со сторонниками старца, которые ранее устраивали драки с полицейскими, суд решил подстраховаться и закрыл заседания.
https://ria.ru/20221216/sud-1839078111.html
https://ria.ru/20210321/gubernatory-1602197527.html
https://ria.ru/20220209/belozertsev-1771794993.html
https://ria.ru/20221208/obmen-1837334536.html
https://ria.ru/20221210/obmen-1837617949.html
https://ria.ru/20221122/sukhanov-1833367163.html
https://ria.ru/20221116/bayazitova-1831960904.html
https://ria.ru/20221124/google-1833851290.html
https://ria.ru/20220701/rudkovskaya-1799552583.html
https://realty.ria.ru/20221003/moshennichestvo-1821245631.html
https://ria.ru/20220408/abyzov-1782569907.html
https://ria.ru/20220617/arslanov-1796214453.html
https://ria.ru/20211130/skhiigumen-1761506267.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/11/1601691566_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2284565af7e7f82b1ed23029b757a245.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, открытое правительство, генеральная прокуратура рф, интеко, сергей фургал, виктор батурин, пол уилан
Происшествия, Россия, Открытое правительство, Генеральная прокуратура РФ, Интеко, Сергей Фургал, Виктор Батурин, Пол Уилан
10:34 22.12.2022
 
Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года

Самые ожидаемые судебные процессы 2023 года

© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в медиабанкМихаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
Перейти в медиабанк
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. В наступающем году мы ждем новых интересных дел, оперативных расследований и интересных судебных прецедентов.
Судам предстоит вынести решения по громким делам, за расследованием которых мы следили несколько лет. Приговора ждут бывший министр Михаил Абызов, экс-губернаторы Сергей Фургал и Иван Белозерцев. Продолжатся расследования и будут вынесены первые приговоры по делам о получении денег за "блоки" на упоминания в телеграм-каналах.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.12.2022
16 декабря, 10:38
Выбор РИА Новости: главные судебные процессы 2022 года

"Пожизненный" губернатор

В грядущем году присяжным заседателям предстоит решить судьбу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Дело слушается не в Хабаровске, о чём просила защита, а в Подмосковье. Такое решение приято в связи с тем, что, по мнению Генпрокуратуры, на Дальнем Востоке у Фургала чересчур много связей и политического капитала, способных повлиять на объективность судебного процесса.
Дело Фургала куда менее обыденное, чем у других его бывших коллег-губернаторов, которые зачастую попадались на мошенничестве и взятках. За убийство и оборот оружия ему грозит, в том числе, пожизненное лишение свободы.
Фургал не признает вину и надеется на присяжных, которым вряд ли легко разобраться в преступлениях, берущих начало в 2004 году. Заседатели осилили уже около 70 слушаний, их количество наверняка дойдет и до ста.
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в суде - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
21 марта 2021, 13:36
Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в 2011-2021 годах

Забрали всё

Тоже не в своем регионе будут судить бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Он, как считает следствие, получал от бизнесмена Бориса Шпигеля за госконтракты деньги, швейцарские часы, пользовался автомобилем представительского класса, а компания "Биотэк" поставляла лекарства и медицинские изделия для местной системы здравоохранения.
По всем правилам подсудности дело должны были направить в Пензу, но Верховный суд РФ решил слушать его поближе к "Матросской тишине", где находятся обвиняемые. Теперь Шпигелю, который в заключении перенес инфаркт, COVID, несколько операций и из-за нестабильного состояния не может передвигаться за пределами изолятора без сопровождения медиков, не придется долго трястись в дороге по пути в Измайловский суд.
Суду в 2023 году также предстоит решить судьбу имущества обвиняемых на общую сумму более 1,8 миллиарда рублей, в том числе 61 объект недвижимого имущества Белозерцева и его родственников, а также более 3,5 тысячи редких произведений печати и живописи, изъятых у Шпигеля. По словам последнего, забрали даже украшения его дочери, которые ей дарил бывший супруг певец Николай Басков.
Бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
9 февраля, 04:06
Источник раскрыл новые детали дела против экс-губернатора Белозерцева

Шпион, выйди вон

Осужденный в России за шпионаж бывший американский морпех Пол Уилан будто бы имел бронь на самолёт, который увезёт его домой при первом же обмене заключенными между Россией и США. К несчастью для Пола, который находится в нашей стране под стражей с января 2019 года, в поле зрения правоохранителей попала американка Бриттни Грайнер. Одна из лучших баскетболисток мира допустила оплошность, взяв в Россию жидкость с содержанием наркотика, за что получила 9 лет колонии.
На время Грайнер стала упоминаться американскими официальными лицами гораздо чаще, но в этом не было ничего удивительного, ведь Уилан уже довольно давно содержится в мордовской колонии. Спортсменка же, хоть и (в отличие от Уилана) признала вину и не выступала с политическими заявлениями, была осуждена несколько месяцев назад.
Бриттни Грайнер и Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря, 20:26
Случаи обмена заключенными между СССР/Россией и США и возможные кандидатуры
В начале декабря неожиданно, без каких-либо предпосылок, было объявлено о свершившемся обмене заключенными между двумя странами, да ещё какими заключенными! Домой отправился Виктор Бут, самый статусный россиянин, попавший в американскую пенитенциарную систему. В обратном направлении, вопреки ожиданиям, поехала Грайнер, а не Уилан, который и по назначенному наказанию, и по серьезности обвинений подходит Буту значительно лучше.
Реакция на возвращение Грайнер получилась смешанной, американцы в социальных сетях указывали на некоторую несправедливость, ведь Уилан значительно дольше находится в неволе, наказание у него почти в два раза более строгое, а ещё он морпех – их бросать нельзя. Высказалась даже бывшая окружая судья Шира Шейндлин, которая назначила Буту 25 лет тюрьмы. По её мнению, обмен получился не слишком-то равноценным.
Уилан снова на первой строчке кандидатов на подобную рокировку, однако она может случиться как в ближайшее время, так и никогда.
Президент США Джо Байден выступает в Белом доме после обмена баскетболистки Бриттни Грайнер, 8 декабря 2022 года - РИА Новости, 1920, 10.12.2022
10 декабря, 08:00
Байдена винят в обмене "торговца смертью" на чернокожую лесбиянку

Компромат по цене свободы

Следующий год покажет, как будет развиваться следствие и складываться судебная практика по делам о получении денег за "блоки" на упоминания в телеграм-каналах.
Самым громким таким делом оказался арест Кирилла Суханова, коммерческого директора компании Ксении Собчак "Осторожно Media", и экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского. Следствие полагает, что они требовали 11 миллионов рублей у главы "Ростеха" Сергея Чемезова, чтобы не публиковать якобы порочащие его сведения в телеграм-канале "Тушите свет".
Коммерческий директор холдинга Ксении Собчак Oсторожно Media Кирилл Суханов в зале заседаний Тверского суда Москвы - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
22 ноября, 14:37
Собчак заявила, что задержанный комдир "Осторожно Media" вернется на работу
История потрепала нервы Собчак, которая перед арестом Суханова покинула страну – как выяснилось, по израильскому паспорту. Потом она вернулась и извинялась перед Чемезовым за нерадивых сотрудников.
Схожая ситуация произошла с журналисткой Александрой Баязитовой, попавшей в СИЗО за вымогательство денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за "блок" негативной информации в канале "Адские бабки".
Как рассказывала адвокат другой фигурантки этого дела, медиатехнолога Ольги Архаровой, на первый месяц "блок" обошелся банкиру в 420 тысяч рублей, после чего девушки хотели перевести "предприятие" на оптовые рельсы - 1,2 миллиона рублей за три месяца. Однако их "поезду" не суждено было разогнаться.
Журналистка Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 16.11.2022
16 ноября, 15:44
Мосгорсуд оставил журналистку Баязитову в СИЗО

Гугл - банкрот

Компания Google, как ожидается, в наступающем году продолжит добиваться банкротства своей российской "дочки".
Общий размер денежных обязательств российского отделения перед кредиторами превышает 18,7 миллиарда рублей, задолженность по оплате труда - 271 миллион рублей, по обязательным платежам – около 86 миллионов рублей. Вместе с тем, у "Гугла" есть дебиторская задолженность в размере более 27 миллиардов рублей, нематериальные и другие активы на общую сумму свыше 3,8 миллиарда рублей.
Платежный баланс пока положительный – сумма, которую "Гуглу" задолжали собственные контрагенты, с лихвой может покрыть текущие обязательства. Однако в решении суда еще не учтен неуплаченный оборотный штраф на 21,7 миллиарда рублей. Первый - на 7,22 миллиарда рублей - уже погашен, а будут ли в дальнейшем назначены новые, покажет время.
Офис компании Google - РИА Новости, 1920, 24.11.2022
24 ноября, 10:22
Апелляционный суд снова ввел начальную процедуру банкротства "дочки" Google

Покидая шоу-бизнес

Одно время бизнесмен Виктор Батурин ярчайше блистал. Устав от коммерческих забот, мужчина начал попадать в сводки бульварной прессы в качестве супруга продюсера Яны Рудковской. Прямо скажем, посвященные Батурину фельетоны были мрачными, в одном из них он выселяет какую-то бабушку из её собственного жилья, в другом тиранит Рудковскую и даже угрожает ей расправой.
Скриншот публикации Яны Рудковской в социальной сети
1 июля, 14:24Шоубиз
Рудковская показала взрослого сына от Батурина
Тем не менее, Батурина прессе обсуждать интересно, ведь такое комбо ещё поискать – шурин Юрия Лужкова, миллионер, харизматик, а позднее и уголовник. Входивший в руководство девелоперской компании "Интеко" Батурин большую часть десятых годов провёл в судах, их итогом стали одно условное осуждение, одно закрытое дело за истечением сроков давности, одно реальное лишение свободы.
Потом Батурин пропал с радаров общественного внимания, однако у правоохранителей вопросы к коммерсанту не закончились. Новое уголовное дело возбуждено по заявлению его сестры Елены Батуриной, вдовы Лужкова. По словам адвокатов, она назвала поддельным приложение к мировому соглашению об урегулировании спора, который шел в суде Инсбрука. Речь идет про компенсацию за пакет акций "Интеко".
Миллионер содержится под стражей с июля 2021 года, сейчас один из столичных судов Москвы рассматривает его дело по существу. По всей видимости, Батурин устал, решил признать вину и скорее расправиться с новыми обвинениями. В 2023 году он, вероятно, отправится отбывать срок в исправительную колонию.
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 18:19
Батурина начали судить за мошенничество

Из Открытого правительства в закрытое

В наступающем году, суд, как ожидается, наконец-то решит судьбу задержанного еще весной 2019 года бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Еще до приговора суд взыскал с него 32,5 миллиарда рублей, а теперь вынесет решение в отношении бывшего министра и 11 его предполагаемых подельников.
Из-за большого числа подсудимых и адвокатов в Преображенском суде Москвы не нашлось подходящего зала - пришлось рассматривать дело на выездных заседаниях в Мосгорсуде.
Его коллега и бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, арестованный на три года раньше, уже успел получить срок за взятку, отбыть его и выйти из колонии.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.04.2022
8 апреля, 17:09
Абызов усомнился в существовании потерпевших по его делу

Главный связист пропал с радаров

В наступающем году мы надеемся узнать, как же суд распорядится судьбой генерала Арсланова.
Зимой 2020 года следствие обвинило замглавы Генштаба ВС РФ, начальника главного управления связи Халила Арсланова в хищении 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций. Генерал отверг обвинения и поинтересовался, откуда следователь взял эту сумму, если в свободной продаже использующихся только для нужд армии радиостанций "Азарт Р-187Р1" нет, равно как нет и рыночной цены.
Позже ему добавили эпизод с вымогательством взятки в 12 миллионов рублей от главы "Ярославского радиозавода", которому он якобы оказывал покровительство.
Пока шло следствие, сыну генерала поступали угрозы в Telegram якобы с требованием выплатить 150 миллионов рублей, иначе его отца ждет участь "не дожить" до суда или "сгнить в лагерях". Проверка сообщений ни к чему не привела, а шантажист своего слова не сдержал – слушания в 235-м гарнизонном военном суде идут полным ходом.
Пока защита пытается доказать невиновность генерала, прокурор потребовал взыскать с фигурантов в пользу Минобороны в счет ущерба 402 миллиона 368 тысяч рублей. Параллельно в гражданском производстве у генерала отобрали ипотечную квартиру.
Халил Арсланов на заседании 235-го военного гарнизонном суда - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 16:57
Прокуратура потребовала взыскать с генерала Арсланова 1,4 миллиарда рублей

Проповеди с душком экстремизма

Сторонники мятежного бывшего схиигумена, религиозного деятеля и экзорциста Сергия (Николая Романова) как-то перед входом в суд окропили прокурора святой водой. Поможет ли это их учителю - мы скоро узнаем.
Настоятеля Среднеуральского монастыря, который правоохранителям пришлось брать практически штурмом посреди ночи, ранее приговорили к 3,5 годам колонии за склонение к самоубийству, самоуправство и нарушение права на свободу совести. Монах был отлучен от церкви и лишён сана.
Не успел он уехать в колонию, как ему предъявили обвинение в экстремизме. За компанию с ним под суд пошел его помощник Всеволод Могучев. Дело рассматривает Бабушкинский суд Москвы.
Следствие усмотрело пропаганду ненависти к иудеям и мусульманам в видеороликах на канале Могучева. Чтобы избежать инцидентов со сторонниками старца, которые ранее устраивали драки с полицейскими, суд решил подстраховаться и закрыл заседания.
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
30 ноября 2021, 18:01Религия
"Это лагерь Сатаны": экс-схиигумену Сергию Романову вынесли приговор
 
ПроисшествияРоссияОткрытое правительствоГенеральная прокуратура РФИнтекоСергей ФургалВиктор БатуринПол Уилан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала