https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840447558.html
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации
Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:30
2022-12-22T10:30
2022-12-22T10:30
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее у него состоялась беседа с президентом. "Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает. Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Пушилин добавил, что у президента есть информация по "каким-то тонкостям, которые для меня раскрывали те или иные нюансы того, что сейчас происходит, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса и, в частности, для Донецка, который сейчас подвергается ежедневным обстрелам". По словам врио главы ДНР, во время беседы поднимались актуальные вопросы, которые волнуют жителей. "Это вопросы воды, отопления, медицина, процесс восстановления", - уточнил он.
https://ria.ru/20221220/gripp-1840135223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации
Пушилин заявил, что его поражает погруженность Путина в детали спецоперации