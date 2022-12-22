https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840447558.html

Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации

Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022

Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации

Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T10:30

2022-12-22T10:30

2022-12-22T10:30

специальная военная операция на украине

россия

донбасс

донецкая народная республика

денис пушилин

владимир путин

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее у него состоялась беседа с президентом. "Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает. Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Пушилин добавил, что у президента есть информация по "каким-то тонкостям, которые для меня раскрывали те или иные нюансы того, что сейчас происходит, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса и, в частности, для Донецка, который сейчас подвергается ежедневным обстрелам". По словам врио главы ДНР, во время беседы поднимались актуальные вопросы, которые волнуют жителей. "Это вопросы воды, отопления, медицина, процесс восстановления", - уточнил он.

https://ria.ru/20221220/gripp-1840135223.html

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донбасс

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Екатерина Зайцева

россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин