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Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/spetsoperatsiya-1840447558.html
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации
Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T10:30
2022-12-22T10:30
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
денис пушилин
владимир путин
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ранее у него состоялась беседа с президентом. "Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает. Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", - сказал он в эфире "Соловьев Live". Пушилин добавил, что у президента есть информация по "каким-то тонкостям, которые для меня раскрывали те или иные нюансы того, что сейчас происходит, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса и, в частности, для Донецка, который сейчас подвергается ежедневным обстрелам". По словам врио главы ДНР, во время беседы поднимались актуальные вопросы, которые волнуют жителей. "Это вопросы воды, отопления, медицина, процесс восстановления", - уточнил он.
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россия, донбасс, донецкая народная республика, денис пушилин, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Владимир Путин
10:30 22.12.2022
 
Пушилин рассказал о погруженности Путина в тему спецоперации

Пушилин заявил, что его поражает погруженность Путина в детали спецоперации

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкВременно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / POOL
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Погруженность президента России Владимира Путина в детали специальной военной операции поражает, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ранее у него состоялась беседа с президентом.
"Погруженность президента во многие детали сейчас просто поражает. Потому что я думал, какие-то моменты расскажу, дополнительную информацию дам, но по некоторым вопросам, особенно что касается специальной военной операции, Владимир Владимирович точно владеет больше", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
Пушилин добавил, что у президента есть информация по "каким-то тонкостям, которые для меня раскрывали те или иные нюансы того, что сейчас происходит, или то, что будет происходить, что тоже немаловажно для Донбасса и, в частности, для Донецка, который сейчас подвергается ежедневным обстрелам".
По словам врио главы ДНР, во время беседы поднимались актуальные вопросы, которые волнуют жителей. "Это вопросы воды, отопления, медицина, процесс восстановления", - уточнил он.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВладимир Путин
 
 
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