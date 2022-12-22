https://ria.ru/20221222/snegurovskiy-1840487558.html
Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском
Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском - РИА Новости, 22.12.2022
Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели под Артемовском (украинское название Бахмут) своего друга Александра Снегуровского. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:13
2022-12-22T12:13
2022-12-22T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
украина
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
артемовск
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели под Артемовском (украинское название Бахмут) своего друга Александра Снегуровского. "Под Бахмутом (Артемовском – ред.) погиб мой друг, Александр Снегуровский. Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала (боевых действий на Украине - ред.), закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтёром, а потом очень быстро стал солдатом. Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков", - написал Арестович в своем Telegram-канале. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840417461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском
Арестович рассказал о гибели под Артемовском своего друга Александра Снегуровского