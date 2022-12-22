https://ria.ru/20221222/snegurovskiy-1840487558.html

Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском

Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском - РИА Новости, 22.12.2022

Арестович рассказал о гибели своего друга под Артемовском

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели под Артемовском (украинское название Бахмут) своего друга Александра Снегуровского. РИА Новости, 22.12.2022

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2022-12-22T12:13

2022-12-22T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

украина

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

артемовск

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович сообщил о гибели под Артемовском (украинское название Бахмут) своего друга Александра Снегуровского. "Под Бахмутом (Артемовском – ред.) погиб мой друг, Александр Снегуровский. Был актером "Черного квадрата", работал шеф-поваром, давно жил в Калифорнии, переехав туда к семье, но после начала (боевых действий на Украине - ред.), закупив на все накопленные деньги военного снаряжения, приехал сюда волонтёром, а потом очень быстро стал солдатом. Настойчиво учился, десятки раз выходил за линию, был одним из лучших разведчиков", - написал Арестович в своем Telegram-канале. Город Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Через этот город проходит сеть автомобильных и железных дорог. На данный момент находится под контролем украинских войск. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20221222/artemovsk-1840417461.html

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Кирилл Волков

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