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СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы - РИА Новости, 22.12.2022
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СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы
СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы - РИА Новости, 22.12.2022
СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:38
2022-12-22T22:38
происшествия
жилье
александр бастрыкин
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о бездействии местных чиновников, сообщило региональное управление СК РФ. "По поручению... Бастрыкина следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по обращению жительницы города Энгельса о бездействии органов местного самоуправления. По предварительным данным, женщина сообщила, что дом 24 микрорайона Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области в январе текущего года признан аварийным, однако жильцы не включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, затребовали документы, а по результатам проверки примут процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены главой СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в управлении.
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происшествия, жилье, александр бастрыкин, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Александр Бастрыкин, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
22:38 22.12.2022
 
СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы

Бастрыкин поручил СК проверить власти Саратовской области после жалобы жительницы Энгельса

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о бездействии местных чиновников, сообщило региональное управление СК РФ.
"По поручению... Бастрыкина следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по обращению жительницы города Энгельса о бездействии органов местного самоуправления. По предварительным данным, женщина сообщила, что дом 24 микрорайона Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области в январе текущего года признан аварийным, однако жильцы не включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, затребовали документы, а по результатам проверки примут процессуальное решение.
Ход и результаты проверки поставлены главой СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в управлении.
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ПроисшествияЖильеАлександр БастрыкинСаратовская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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