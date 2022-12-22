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СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы
СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы - РИА Новости, 22.12.2022
СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T22:38
2022-12-22T22:38
2022-12-22T22:38
происшествия
жилье
александр бастрыкин
саратовская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о бездействии местных чиновников, сообщило региональное управление СК РФ. "По поручению... Бастрыкина следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по обращению жительницы города Энгельса о бездействии органов местного самоуправления. По предварительным данным, женщина сообщила, что дом 24 микрорайона Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области в январе текущего года признан аварийным, однако жильцы не включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, затребовали документы, а по результатам проверки примут процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены главой СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в управлении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, александр бастрыкин, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Александр Бастрыкин, Саратовская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы
Бастрыкин поручил СК проверить власти Саратовской области после жалобы жительницы Энгельса
САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о бездействии местных чиновников, сообщило региональное управление СК РФ
.
"По поручению... Бастрыкина следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по обращению жительницы города Энгельса о бездействии органов местного самоуправления. По предварительным данным, женщина сообщила, что дом 24 микрорайона Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области в январе текущего года признан аварийным, однако жильцы не включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, затребовали документы, а по результатам проверки примут процессуальное решение.
Ход и результаты проверки поставлены главой СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в управлении.