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СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы

СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы - РИА Новости, 22.12.2022

СК проверит власти Саратовской области после жалобы местной жительницы

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T22:38

2022-12-22T22:38

2022-12-22T22:38

происшествия

жилье

александр бастрыкин

саратовская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 22 дек - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить доводы жалобы жительницы аварийного дома в городе Энгельс Саратовской области о бездействии местных чиновников, сообщило региональное управление СК РФ. "По поручению... Бастрыкина следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области организована доследственная проверка по обращению жительницы города Энгельса о бездействии органов местного самоуправления. По предварительным данным, женщина сообщила, что дом 24 микрорайона Энгельс-1 города Энгельса Саратовской области в январе текущего года признан аварийным, однако жильцы не включены в программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда", - говорится в сообщении в Telegram-канале. Уточняется, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, затребовали документы, а по результатам проверки примут процессуальное решение. Ход и результаты проверки поставлены главой СК РФ на контроль в центральном аппарате ведомства, подчеркнули в управлении.

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Евгения Нефедова

происшествия, жилье, александр бастрыкин, саратовская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)