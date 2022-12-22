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Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж - РИА Новости, 22.12.2022
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Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж - РИА Новости, 22.12.2022
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Житель Крыма приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:03
2022-12-22T11:03
республика крым
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Житель Крыма приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма. "Подсудимый житель Республики Крым признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд квалифицировал действия подсудимого как шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
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республика крым, происшествия, россия
Республика Крым, Происшествия, Россия
11:03 22.12.2022
 
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж

Житель Крыма получил 12 лет лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Андрей Старостин
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Молоток судьи. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Житель Крыма приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма.
"Подсудимый житель Республики Крым признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд квалифицировал действия подсудимого как шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну.
Дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
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