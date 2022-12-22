https://ria.ru/20221222/shpionazh-1840458663.html
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж - РИА Новости, 22.12.2022
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Житель Крыма приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма. РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T11:03
2022-12-22T11:03
2022-12-22T11:03
республика крым
происшествия
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости. Житель Крыма приговорен к 12 годам лишения свободы за шпионаж в пользу иностранного государства, сообщает пресс-служба Верховного суда Крыма. "Подсудимый житель Республики Крым признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) Уголовного кодекса Российской Федерации и ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Суд квалифицировал действия подсудимого как шпионаж, выдача иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Приговор в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20221109/shpion-1830156504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, россия
Республика Крым, Происшествия, Россия
Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы за шпионаж
Житель Крыма получил 12 лет лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа