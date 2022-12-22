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Шойгу проинспектировал казармы и медпункт в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221222/shoygu-1840537835.html
Шойгу проинспектировал казармы и медпункт в зоне спецоперации
Шойгу проинспектировал казармы и медпункт в зоне спецоперации - РИА Новости, 22.12.2022
Шойгу проинспектировал казармы и медпункт в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заслушивания командиров подразделений во время инспекции в зоне спецоперации обратил особое внимание на организацию в РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T14:20
2022-12-22T14:26
безопасность
россия
сергей шойгу
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заслушивания командиров подразделений во время инспекции в зоне спецоперации обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, сообщили в четверг в Минобороны России. "В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации", - сообщили в ведомстве.Также министр проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи. В ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил Шойгу об организации медобеспечения военнослужащих в полевой санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества. Министр обороны обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима, "чтобы никто не простывал". Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221221/armiya-1840338845.html
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Шойгу проверил состояние казарм и медпункта солдат ВС РФ в зоне СВО
Шойгу проверил состояние казарм и медпункта солдат ВС РФ в зоне СВО
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безопасность, россия, сергей шойгу, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:20 22.12.2022 (обновлено: 14:26 22.12.2022)
 
Шойгу проинспектировал казармы и медпункт в зоне спецоперации

Шойгу обратил особое внимание на организацию полевого обеспечения в зоне спецоперации

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заслушивания командиров подразделений во время инспекции в зоне спецоперации обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, сообщили в четверг в Минобороны России.
"В ходе заслушивания командиров подразделений Сергей Шойгу обратил особое внимание на организацию в полевых условиях всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации", - сообщили в ведомстве.
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Также министр проинспектировал позиционные районы воинских частей, условия размещения и обогрева личного состава, а также приготовления и приема пищи.
В ходе проверки одного из медицинских подразделений начальник медслужбы полка доложил Шойгу об организации медобеспечения военнослужащих в полевой санчасти, а также запасах медикаментов и медицинского имущества. Министр обороны обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима, "чтобы никто не простывал".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 22.12.2022
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСергей ШойгуУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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