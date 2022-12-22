https://ria.ru/20221222/shampanskoe-1840406222.html

Педиатр рассказал, с какого возраста можно пить детское шампанское

Педиатр рассказал, с какого возраста можно пить детское шампанское - РИА Новости, 22.12.2022

Педиатр рассказал, с какого возраста можно пить детское шампанское

Детское шампанское противопоказано малышам до пяти лет, детям постарше один небольшой бокал раз в год не нанесет вреда, сообщил РИА Новости главный педиатр... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T03:38

2022-12-22T03:38

2022-12-22T11:26

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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Детское шампанское противопоказано малышам до пяти лет, детям постарше один небольшой бокал раз в год не нанесет вреда, сообщил РИА Новости главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени Зои Башляевой Исмаил Османов. "В последние годы на новогодних прилавках в магазинах все чаще можно увидеть детское шампанское, которое родители активно покупают, чтобы ребенок таким образом как бы наравне со взрослыми встретил праздник. Однако детское шампанское – это псевдодетский продукт, в котором многие родители, к сожалению, не видят вреда", – сказал он. "Конечно, в одном небольшом бокале такого напитка раз в год ничего страшного нет, но если это целая бутылка или регулярное употребление в течение всех праздников, то нанесение вреда маленькому организму неизбежно. Следует отметить, что детям до пяти лет в принципе такие напитки противопоказаны", – отметил Османов. По его словам, детское шампанское – это обычная газированная вода с большим количеством сахара, лимонной кислоты, искусственных красителей и консервантов. Сахар в сочетании с углекислым газом быстро всасывается, повышает уровень глюкозы, который организм не может правильно утилизировать. Газ и лимонная кислота раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Красители и консерванты могут вызвать аллергическую реакцию. Он отметил, что даже по употреблению сока есть ограничения. "Например, для ребенка старше года максимально допустимый объем – 100 миллилитров свежевыжатого сока, который лучше пополам развести водой. Детям старше трех-четырех лет можно давать пакетированные соки до 120 миллилитров в день, также разбавленные водой. Детям до шести лет можно до 180 миллилитров пакетированного сока, а детям школьного возраста – до 240 миллилитров", – пояснил Османов.

https://ria.ru/20221215/konfety-1838758704.html

https://ria.ru/20221216/vino-1839048075.html

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общество, исмаил османов, москва, новый год