https://ria.ru/20221222/saakashvili-1840489153.html

Саакашвили стало плохо во время суда, заявил его адвокат

Саакашвили стало плохо во время суда, заявил его адвокат - РИА Новости, 22.12.2022

Саакашвили стало плохо во время суда, заявил его адвокат

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по его делу по видеосвязи из клиники, так как ему стало плохо, заявил... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:16

2022-12-22T12:16

2022-12-22T12:16

в мире

михаил саакашвили

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грузия

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ТБИЛИСИ, 22 дек - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили отказался участвовать в судебном заседании по его делу по видеосвязи из клиники, так как ему стало плохо, заявил адвокат политика Шалва Хачапуридзе. В Тбилисском горсуде в четверг проходит слушание по делу о возможной отсрочке исполнения тюремного наказания Саакашвили. Политик подключился к судебному процессу в прямом эфире из клиники, где проходит лечение после длительной голодовки в тюрьме. "Господин Михаил почувствовал себя плохо, был вызван врач, и на этом этапе он (Саакашвили - ред.) отказывается подключаться", - заявил адвокат на заседании. Ранее грузинские медики при аппарате омбудсмена и иностранные эксперты провели экспертизу состояния здоровья политика. Они сообщали, что у Саакашвили выявлено повышенное содержание тяжелых металлов в организме, что указывает на возможное отравление. Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Политика заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.

https://ria.ru/20221220/saakashvili-1840043121.html

https://ria.ru/20221220/saakashvili-1839971510.html

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в мире, михаил саакашвили, ираклий гарибашвили, грузия