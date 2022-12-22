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Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2022
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Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос
Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2022
Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос
Практически половина (49%) россиян считают, что женщине можно рожать детей в любом возрасте, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T05:17
2022-12-22T05:17
общество
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Практически половина (49%) россиян считают, что женщине можно рожать детей в любом возрасте, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исследованию, 49% россиян заявили, что рожать детей можно в любом возрасте - так ответили 55% мужчин и 45% женщин. Вместе с тем, 21% респондентов считает, что женщине необходимо родить первого ребенка до определенного возраста. Из них 40% сказали, что родить первого ребенка нужно до 25 лет, 36% - до 30 лет, 19% - до 40 лет. Еще 27% опрошенных заявили, что женщине не стоит рожать после определенного возраста. Из них 57% считают, что рожать не нужно после 42 лет. Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1,8 тысячи респондентов.
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общество, россия
Общество, Россия
05:17 22.12.2022
 
Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос

Исследование "АСИ": половина россиян считают, что женщине можно рожать в любом возрасте

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкВрач держит ребенка в социальном отделении городской детской больницы
Врач держит ребенка в социальном отделении городской детской больницы - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Врач держит ребенка в социальном отделении городской детской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Практически половина (49%) россиян считают, что женщине можно рожать детей в любом возрасте, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно исследованию, 49% россиян заявили, что рожать детей можно в любом возрасте - так ответили 55% мужчин и 45% женщин.
Вместе с тем, 21% респондентов считает, что женщине необходимо родить первого ребенка до определенного возраста. Из них 40% сказали, что родить первого ребенка нужно до 25 лет, 36% - до 30 лет, 19% - до 40 лет.
Еще 27% опрошенных заявили, что женщине не стоит рожать после определенного возраста. Из них 57% считают, что рожать не нужно после 42 лет.
Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1,8 тысячи респондентов.
Отец и сын - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
Вчера, 04:24
Опрос показал, сколько россиян хотят иметь детей
 
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