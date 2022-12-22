https://ria.ru/20221222/rozhdenie-1840411028.html

Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос

Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос - РИА Новости, 22.12.2022

Половина россиян считают, что рожать можно в любом возрасте, показал опрос

Практически половина (49%) россиян считают, что женщине можно рожать детей в любом возрасте, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T05:17

2022-12-22T05:17

2022-12-22T05:17

общество

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Практически половина (49%) россиян считают, что женщине можно рожать детей в любом возрасте, свидетельствуют результаты исследования, проведенного по заказу Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое есть в распоряжении РИА Новости. Согласно исследованию, 49% россиян заявили, что рожать детей можно в любом возрасте - так ответили 55% мужчин и 45% женщин. Вместе с тем, 21% респондентов считает, что женщине необходимо родить первого ребенка до определенного возраста. Из них 40% сказали, что родить первого ребенка нужно до 25 лет, 36% - до 30 лет, 19% - до 40 лет. Еще 27% опрошенных заявили, что женщине не стоит рожать после определенного возраста. Из них 57% считают, что рожать не нужно после 42 лет. Исследование проводилось в октябре 2022 года среди граждан РФ от 18 лет и старше в 77 регионах страны посредством телефонного опроса. Участие приняли 1,8 тысячи респондентов.

https://ria.ru/20221222/issledovanie-1840408684.html

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общество, россия