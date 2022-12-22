https://ria.ru/20221222/rosselkhozbank-1840495498.html

Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store

Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store - РИА Новости, 22.12.2022

Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store

Мобильное приложение Россельхозбанка (РСХБ) больше не доступно для скачивания и обновления через магазин App Store, при этом ранее установленные приложения... РИА Новости, 22.12.2022

2022-12-22T12:30

2022-12-22T12:30

2022-12-22T12:30

технологии

россельхозбанк

apple

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мобильное приложение Россельхозбанка (РСХБ) больше не доступно для скачивания и обновления через магазин App Store, при этом ранее установленные приложения продолжат работу, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления. Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS", - сказано в сообщении. Банк рекомендует клиентам, которые пользуются приложением на операционной системе iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения РСХБ. Также у клиентов сохраняется возможность воспользоваться интернет-банком, который тоже работает нормально. Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме, при этом приложение РСХБ по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, App Gallery и Ru Store, говорится там же.

https://ria.ru/20221222/rosbank-1840441577.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россельхозбанк, apple, google, apple ios