https://ria.ru/20221222/rosselkhozbank-1840495498.html
Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store
Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store - РИА Новости, 22.12.2022
Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store
Мобильное приложение Россельхозбанка (РСХБ) больше не доступно для скачивания и обновления через магазин App Store, при этом ранее установленные приложения... РИА Новости, 22.12.2022
2022-12-22T12:30
2022-12-22T12:30
2022-12-22T12:30
технологии
россельхозбанк
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Мобильное приложение Россельхозбанка (РСХБ) больше не доступно для скачивания и обновления через магазин App Store, при этом ранее установленные приложения продолжат работу, говорится в сообщении на сайте кредитной организации. "Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления. Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS", - сказано в сообщении. Банк рекомендует клиентам, которые пользуются приложением на операционной системе iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения РСХБ. Также у клиентов сохраняется возможность воспользоваться интернет-банком, который тоже работает нормально. Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме, при этом приложение РСХБ по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, App Gallery и Ru Store, говорится там же.
https://ria.ru/20221222/rosbank-1840441577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россельхозбанк, apple, google, apple ios
Технологии, Россельхозбанк, Apple, Google, Apple iOS
Мобильное приложение Россельхозбанка удалили из App Store
Россельхозбанк сообщил об удалении мобильного приложения банка из App Store
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Мобильное приложение Россельхозбанка (РСХБ) больше не доступно для скачивания и обновления через магазин App Store, при этом ранее установленные приложения продолжат работу, говорится в сообщении на сайте
кредитной организации.
"Информируем вас о том, что сегодня компания Apple удалила приложение мобильного банка РСХБ из App Store, теперь оно недоступно для скачивания и обновления. Приложения, установленные ранее, продолжают свою работу в штатном режиме на всех устройствах операционной системы iOS", - сказано в сообщении.
Банк рекомендует клиентам, которые пользуются приложением на операционной системе iOS, отключить автообновления и не удалять уже установленные приложения РСХБ. Также у клиентов сохраняется возможность воспользоваться интернет-банком, который тоже работает нормально.
Операции по платежам, переводам, вкладам и другим продуктам для физических и юридических лиц выполняются и будут выполняться в обычном режиме, при этом приложение РСХБ по-прежнему доступно для скачивания в Google Play, App Gallery и Ru Store, говорится там же.